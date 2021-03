Amadeus rivela perché c’era un palloncino a forma di fallo nella platea dell’Ariston

La platea dell’Ariston, deserta nella prima serata del Festival di Sanremo, è stata gremita di palloncini colorati nel secondo appuntamento della gara.

Questo espediente per non far percepire il vuoto della platea di Sanremo ha sollevato non poche discussioni, tra chi ha apprezzato e chi, invece, avrebbe preferito il cartonato di alcuni personaggi televisivi.

In particolare, un palloncino disposto in mezzo agli altri ha calamitato l’attenzione del web per la sua strana forma: un fallo.

Si sono davvero rincorsi i commenti e le battute per la presenza di un palloncino di forma fallica all’interno di un teatro come l’Ariston, ma nel corso della conferenza stampa introduttiva della terza puntata del Festival di Sanremo, Amadeus ha rivelato la verità sulla presenza dello strano gonfiabile:

“Sono palloncini presi da una cartoleria, non è voluto. Non ho controllato prima che venissero messi in platea. Sono semplici palloncini.”

Insomma, stando alla risposta di Amadeus sul caso, la presenza del palloncino a forma fallica sarebbe da attribuirsi al mero caso, ad una distrazione non voluta che si è risolta in una gaffe comica.