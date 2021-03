a-savigliano-sono-62-gli-attualmente-positivi-al-covid,-11-ricoverati

Numeri del contagio da Covid in crescita anche a Savigliano: sono infatti 62 gli attualmente positivi in città, di cui 11 ricoverati in ospedale (1 in terapia intensiva).

Dal 1° ottobre 2020, i saviglianesi deceduti sono 52, mentre sono 859 i guariti complessivamente. “I positivi, purtroppo, stanno aumentando. Cerchiamo di rispettare le norme di sicurezza: sempre la mascherina ed evitiamo gli assembramenti” ha sottolineato il sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio.