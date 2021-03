World Wildlife Day: le iniziative per proteggere la biodiversità

Ripetiamo “è già troppo tardi” da così tanti anni da aver perso il conto. Ci sono voluti Greta Thunberg con la generazione dei Fridays for future e una pandemia per convincere i grandi del mondo a prendere seri provvedimenti per l’ambiente. Il 3 marzo si celebra il World Wildlife Day, la giornata mondiale della natura, per prenderne consapevolezza, proteggerla e salvaguardarla. Sono sempre di più in tutto il mondo le iniziative che i singoli Paesi e regioni stanno prendendo per tutelare la biodiversità locale. Ecco alcune delle buone pratiche attive in Italia e nel mondo.

Valle D’Aosta

La Valle d’Aosta è una regione ricca di aree protette, giardini botanici alpini e percorsi naturalistici; tra i principali il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Parco Naturale del Mont Avic, che ospitano splendidi esemplari tra stambecchi, marmotte, volpi, gipeti e aquile reali.

Valle D’Aosta, Gran Paradiso da Entrelor foto Enrico Romanzi

Qui, a occuparsi della tutela ambientale è “Viva” un progetto avviato dalla Regione e cofinanziato da Stato, Unione Europe e Regione e che si occupa di unire le iniziative sul territorio promuovendo una fruizione che rispetti i principi di sostenibilità. Allo stesso tempo, si propone di creare sinergie con altri settori, come agricoltura e cultura. Tra i progetti di Viva ci sono anche pacchetti turistici pensati per ogni tipo di esigenza, la creazione dell’Osservatorio della Biodiversità, iniziative dedicate alle scuole e proposte su misura per appassionati, sportivi e famiglie.

Valle D’Aosta, Aquila reale, foto Enzo Massa Micon

Fondamentale per la salvaguardia della fauna selvatica è anche l’operato del Corpo Forestale della Valle d’Aosta, che si occupa di mantenere la biodiversità e preservare il patrimonio naturalistico grazie alle numerose attività di salvaguardia e tutela, primo fra tutti il recupero di esemplari feriti: ogni anno centinaia di animali delle più svariate specie vengono recuperati e portati presso il Centro Recupero Animali Selvatici della Struttura Flora, fauna, caccia e pesca.

Formentera

I paesaggi mediterranei incantevoli, con spiagge circondate da pini e ginepri sono l’habitat perfetto per la fauna dell’isola, composta da uccelli e dalle tipiche lucertole endemiche che qui hanno trovato uno spazio adatto a nidificare. Il Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera è un’area in cui la biodiversità si è sviluppata e arricchita in modo esemplare per la sua caratteristica di essere un luogo adatto al riposo e alla nidificazione degli uccelli migratori.

Formentera Camp, Ph. Alex Martin

Nel Parco naturale sono state censite circa 210 specie d’uccelli, tra cui figurano le popolazioni di uccelli acquatici, come i fenicotteri, il cavaliere d’Italia, la volpoca, il fratino e quelle degli uccelli marini, come il gabbiano corso e la berta delle Baleari. Tra siti protetti sull’isola, c’è anche la Reserva marina de Sa Punta de sa Creu, dove è vietata la pesca per proteggere l’area e l’ambiente marino. Inoltre, le acque cristalline di Formentera devono la loro bellezza alla pianta Posidonia, che ha un effetto benefico anche sulla costa, impedendone l’erosione. Ma quest’alga ha delle proprietà incredibili anche per il contrasto di Co2 (un ettaro di Posidonia cattura 5 volte più anidride carbonica rispetto a un ettaro di Foresta Amazzonica). Per questo è partito il progetto “Save Posidonia Project, one action, global effect”.

Turisme de Formentera Migjorn

Repubblica Dominicana

Rep.Dominicana, Fenicotteri

In questo paradiso naturalistico ricco di parchi e lagune, specie animali protette, natura rigogliosa e incontaminata, il Ministero dell’Ambiente e le associazioni locali si stanno impegnando per mappare e proteggere tutte le aree ecologiche nell’isola. Particolarmente attivo è il Gruppo Jaragua, un’organizzazione non governativa fondata nel 1987 che si occupa della tutela della biodiversità e della salvaguardia delle specie endemiche in via di estinzione sull’isola, in particolare nella Riserva della Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo. Nel Paese l’intervento più urgente riguarda la protezione degli ecosistemi più complessi, come il Parco Naturale della Sierra de Bahoruco dal pericolo di un’espansione agricola aggressiva e dalla conseguente deforestazione, come avviene per esempio per la coltivazione dell’avocado.

Rep.Dominicana, pappagalli-Ph. R.Brones

Maldive

Non solo relax e resort: le Maldive sono uno degli ambienti più delicati del pianeta con circa il 5% delle barriere coralline del mondo, 250 specie di coralli e oltre 1000 specie di pesci. Per preservare questo prezioso ambiente, le Maldive stanno portando avanti numerosi programmi per garantire la conservazione degli specifici ecosistemi e della ricca biodiversità del Paese che hanno comportato la nascita di riserve naturali nelle isole dei vari atolli per proteggere le zone umide e le mangrovie, le aree marine e le barriere coralline.

Maldive, barriera corallina

Tra questi l’atollo di Baa, unica oasi naturale del Paese tutelata dall’UNESCO come Riserva mondiale della biosfera. La riserva ricopre un’area di oltre 139.000 ettari e si trova a nord del canale di Kaashidhoo, che separa geograficamente la catena di atolli settentrionale dalla quella centrale. Anche i visitatori possono prendersi cura dell’ambiente delle Maldive e molti resort hanno sviluppato i propri programmi di salvaguardia. Alcuni di questi si concentrano sulla protezione e la riabilitazione delle tartarughe marine, mentre altri sono impegnati nella ricerca di soluzioni all’avanguardia per la rigenerazione delle barriere coralline. Anche le organizzazioni non governative svolgono un ruolo importante con i loro programmi di volontariato, e realizzano regolarmente programmi di pulizia delle spiagge e delle barriere coralline.