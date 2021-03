un-appartamento-milanese-diventa-una-galleria-d’arte

La gallerista Martina Simeti, in attesa di aprire la nuova sede della sua galleria in via Benedetto Marcello a Milano, accoglie nel suo nuovo appartamento Même pas peur, un progetto insolito e affascinante a cura di Davide Stucchi, visitabile su appuntamento fino al 30 aprile 2021.

Questa mostra racchiude in sé molte storie interessanti, a partire dal suo nome Même pas peur che Martina Simeti aveva già usato come titolo della prima edizione di una mostra su gli ornamenti per il corpo, che precedeva lo svelarsi del programma della galleria. Alcuni l’hanno considerato un riferimento a Chp? (Chi ha paura?), un progetto di Gijs Bakker. Lei e il curatore, l’artista Davide Stucchi, hanno iniziato a parlare di quest’idea subito dopo essersi conosciuti durante l’organizzazione di una conferenza che Susan Cianciolo doveva tenere da NFQ (NERO-Fabio Quaranta). Durante la sua conversazione con Cianciolo, ha avuto la visione di una collana composta dalle nostre domande e risposte e da lì è iniziato tutto.

Veduta della mostra MPP – Même pas peur presso l’appartamento di Martina Simeti, Milano

La mostra ospita, è proprio il caso di dirlo, visto che ci troviamo in una splendida casa, lavori di Atelier E.B, BLESS, Diagonal Press, Ligia Dias, David Douard, D’HEYGERE, Mimosa Echard, Anna Franceschini, KAYA, Corrado Levi, Ducati Monroe + Fabio Quaranta, Giancarlo Montebello, Kaspar Müller, Rottingdean Bazaar, Cinzia Ruggeri, Bernhard Schobinger, Davide Stucchi, Tenant of Culture e ci racconta di gioielli, e di come, a volte, siano in grado di svincolarsi dal corpo ed avere con noi interazioni differenti. Le opere, sculture, ornamenti occupano gli spazi di un appartamento dove nuove persone si sono appena trasferite. Così come i nuovi inquilini ricordano le loro consuetudini domestiche precedenti, questi oggetti pur mantenendo alcune attitudini risalenti a quando venivano indossati, si trovano ora protesi verso nuovi scenari. Martina Simeti ci racconta meglio della mostra e della casa che la ospita, e di come arte e luogo convivono armoniosamente.

D’HEYGERE, Pencil Earring, 2020, legno e ottone, 19cm x 2,5cm

Com’è nata l’idea di ospitare la mostra in appartamento?

«Poco dopo esserci conosciuti, in occasione di un incontro in cui Davide Stucchi presentava Susan Cianciolo, abbiamo cominciato a pensare a progetti futuri. Mi ero da poco trasferita a Milano da Parigi ed ero alla ricerca di un appartamento dove abitare. Ci piaceva l’idea di occupare uno spazio intimo e non ancora perfettamente definito, un luogo che segnasse un nuovo inizio, tanto per le persone che ci avrebbero abitato quanto per gli oggetti e le opere selezionate da Davide Stucchi».



Lampada di BLESS e opera di Anna Franceschini, MPP – Même pas peur presso l’appartamento di Martina Simeti, Milano

Come si fondono le opere con la tua nuova casa?

«Alcune sembrano pensate apposta, o quanto meno installate definitivamente, come il chiodo di Giancarlo Montebello che ha trovato un buco preesistente in una parete in cui è stato inserito. In corridoio, una serie di bellissimi lavori su carta fotografica blu di Davide Stucchi risaltano a meraviglia sulle pareti color cognac. Le prese multiple di BLESS sono ormai un oggetto senza il quale non potrei immaginare la mia casa. Nel caso di altre opere in mostra, i nostri mobili servono da supporto: come il tavolo “La Rosa dei Venti” di Mario Ceroli su cui è posata tra gli altri una scultura di Mimosa Echard. Un calco di bottiglia in resina che spicca in modo sorprendente su quel grande volume in legno di pino. Una sedia accoglie una giacca dal cui taschino sbuca, come una pochette, un’opera in argento spazzolato di Ducati Monroe in collaborazione con Fabio Quaranta, un’altra serve da base ad un nuovo lavoro di Anna Franceschini prodotto da Peruffo».

Opere di Bernard Schobinger e Rottingdean Bazaar, MPP – Même pas peur presso l’appartamento di Martina Simeti, Milano

Qual é l’angolo di questa nuova abitazione che senti più tuo?



«Luciano Giorgi ha disegnato per l’appartamento una bellissima cucina ed è lì che passo gran parte del tempo quando sono a casa, soprattutto di questi tempi. Però devo aggiungere che sono particolarmente felice di avere un wallpaper di Francesco Simeti, mio cugino. Si intitola, Gigli, Gladioli, Briganti ed emigranti. Riveste una parte del corridoio e della camera di mia figlia. Dal mio letto vedo questa installazione, riflessa in un quadro a specchio di Alberto Garutti. È uno spettacolo non premeditato che continua a sorprendermi».



Giancarlo Montebello, Chiodo scaccia chiodo, 1998, argento e oro, 10 x 0,8 cm. Pezzo unico

Mi puoi dare un’anticipazione sulla nuova galleria?

«Fino a poco tempo fa era un sex shop. La galleria aprirà a metà aprile con una personale di Davide Stucchi. A seguire il programma prevede una mostra dell’artista canadese Curtis Talwst Santiago e a settembre una personale della giovane artista svizzera Gaia Vincensini, a cura di Goton. Lo spazio nuovo è letteralmente sotto casa e prevedo che si creerà una situazione un po’ osmotica tra casa e galleria».