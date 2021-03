temptation-island:-cecilia-capriotti-nel-cast

Spread the love

Cecilia Capriotti, ex protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, in una recente intervista rilasciata per il settimanale “Chi”, parla del reality delle coppie. “È nelle mie corde, mi piacerebbe”, l’opinionista ritiene che Temptation Island sarebbe un’esperienza adatta a lei e al suo compagno Gianluca Moblia. Unico intralcio sarebbe una regola esplicita di Witty tv.

Cecilia Capriotti, personaggio pubblico ritornato alla ribalta grazie alla recente partecipazione al Grande Fratello Vip, non ha fatto mistero, in un’intervista rilasciata per il magazine di Alfonso Signorini “Chi“, che le piacerebbe partecipare ad un altro reality.

La donna, classe 1976, ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo dopo essersi classificata quarta a Miss Italia nel 2000; sotto l’ala protettiva di Lele Mora, Cecilia ha mosso i primi passi nella tv, come modella e indossatrice.

Dopo essere stata anche “scagionata” dalle accuse che la vedevano invischiata nella maxi inchiesta del 2009-2010 “Vallettopoli“, la Capriotti è tornata in tv come opinionista, partecipando anche a “Ballando con le stelle” nel 2010 e all’”Isola dei Famosi” ne 2018.

Parlando di Temptation Island, la showgirl afferma “Mi piacerebbe, è esattamente nelle mie corde”; considerando che stanno iniziando a trapelare informazioni sulla prossima edizione di Temptation Island Vip, non è da escludere una contrattazione.

Il regolamento di Temptation Island rischia di bloccare Cecilia

Dalla relazione con Gianluca Mobilia, presidente di una agenzia di comunicazione e organizzazione eventi, nel 2016 è nata Maria Isabelle; la bambina, alla quale Cecilia è particolarmente legata, a tal punto di aver trascurato il suo compagno per i primi anni di vita della bambina, sarebbe un “ostacolo” per la partecipazione di Cecilia al reality.

Una precisa regola del casting del reality di Witty tv, vieta esplicitamente che la coppia in gara condivida dei figli; questo fattore potrebbe incidere negativamente sulla volontà della coppia di prendere parte alla prossima edizione di Temptation Island Vip.

Si vocifera anche di un ritorno di Andrea Zenga con Rosalinda Cannavò e, in caso di scelta tra le coppie, evitando di riproporre una riedizione del GF VIP 2021, difficilmente le coppie verranno prese entrambe.