Svezia sotto attacco, otto persone accoltellate a Vetlanda: “È terrorismo”

Almeno otto persone sono state accoltellate a Vetlanda, in Svezia, e alcuni di questi sarebbero in gravi condizioni. Come riportano media locali svedesi, l’attacco sarebbe di matrice terroristica.

A riferirlo è stata la portavoce della polizia Angelica Israelsson Silfver. L’autore del gesto, che avrebbe circa 20 anni, è stato ferito dagli spari dagli agenti di polizia e trasportato in ospedale.

UPDATE — #Vetlanda attack: Police are now investigating incident as suspected terror crime #sweden https://t.co/0NBVHKWYx4 — Nordic News (@Nordic_News) March 3, 2021

Inizialmente le indagini riguardavano un possibile tentato omicidio, salvo poi virare verso la pista del terrorismo. Ancora ignote le motivazioni che avrebbero spinto il giovane a realizzare l’attentato: l’uomo non è ancora stato interrogato dalla polizia, ma è piantonato in ospedale.

La polizia ha dispiegato un vasto numero di agenti per effettuare pattugliamenti e controlli nella città, che conta circa 13mila abitanti. Per il ministro dell’Interno svedese Mikael Damberg, che ha definito “terribile” l’attacco, “al momento non è chiaro cosa sia successo e quale fosse il movente”.

Il primo ministro Stefan Loefven, condannando il gesto, ha esortato gli svedesi a “inviare un pensiero alle persone colpite dalla violenza e agli uomini e alle donne dell’assistenza sanitaria, della polizia e del comune che lavorano per prendersi cura dei feriti e ripristinare la sicurezza”.

© Riproduzione riservata