sovranismo-agricolo-in-kazakistan,-niente-terra-alle-aziende-straniere.-la-proposta-del-presidente-tokayev

Mentre in Italia il sovranismo e la protezione dell’interesse nazionale sono spesso slogan per affabulazione pre-elettorale, in Kazakistan la pensano diversamente.

Nei giorni scorsi il presidente Kazako Qasym-Jomart Tokayev ha proposto una legge che impedirebbe agli stranieri, alle aziende straniere e alle aziende del paese con azionisti stranieri di possedere e acquistare terreni agricoli nello stato.

Il paese è il più grande produttore di cereali, prodotti oleosi e carne dell’area ex sovietica. Negli anni passati il governo aveva aperto il mercato agricolo agli investitori stranieri, per stimolare la crescita economica. Tale scelta non è piaciuta ai kazaki che hanno più volte manifestato la loro contrarietà scendendo in piazza.

I kazaki temono che i fertili terreni del loro paese possano cadere nelle mani delle multinazionali straniere, sia cinesi che occidentali, mettendo in pericolo la loro esistenza. L’onnipresente Bill Gates è il più grande proprietario di terreni agricoli degli Stati Uniti – possiede 242,000 acri di terra in 18 Stati – che non disdegnerebbe di acquistarne altri in diversi paesi del mondo.

Per calmare le proteste popolari il presidente Tokayev ha deciso quindi che l’agricoltura kazaka dovrà appartenere ai kazaki.

“La questione della terra è sempre stata molto importante per la nostra nazione. È un simbolo fondamentale e sacro del nostro paese. Ho anche ordinato la formazione di una commissione per la riforma agraria entro il 25 marzo” – ha spiegato il presidente.

Tra il 1995 e il 2015 il Kazakistan ha incrementato la produzione agricola del 41%. Per potenziare il settore, il ministero dell’Agricoltura ha approntato un piano di aiuto alle cooperative per l’acquisto di macchinari, lo stoccaggio e il trasporto dei prodotti e i servizi veterinari.

Pensate a che cosa potrebbe accadere se un governo europeo dovesse adottare una scelta come quella kazaka, gli strali degli apologeti del libero mercato si alzerebbero rumorosi. Ma forse è il caso di cominciare a ripensare seriamente all’interesse nazionale in un settore chiave come quello dell’agricoltura.

Claudio Messora