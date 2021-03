sanremo-2021-laura-pausini-ritorno-in-lacrime

La seconda serata del Festival di Sanremo parte con un altro show di Rosario Fiorello che accoglie il pubblico dall’esterno dell’Ariston con un mantello piumato. Elodie magnetica e padrona del palco. Passano alla finale delle nuove proposte Wrong on You e Davide Shorty. Laura Pausini si commuove per il premio vinto e l’asticella delle emozioni sale vertiginosamente.

Un inizio della seconda serata del Festival leggermente ridondante, Fiorello che accoglie gli spettatori da casa direttamente fuori dalle porte dell’Ariston; una platea riempita con palloncini disegnati, come se non fossero bastate tutte le battute fatte già ieri.

“Questo è lo zainetto di Achille Lauro dell’asilo” ironizza sul suo outfit Fiorello che, senza ombra di dubbio, riproporrà in diverse salse per le restanti serate del Festival.

Nuove proposte: passano

Le Nuove proposte in gara combattono per accedere alla finale; gli artisti in gara sono Wrong on You, Greta Zuccoli, Davide Shorty ed i Dellai.

Il livello decisamente più alto delle esibizioni del giorno prima, soprattutto a livello vocale; brani non molto originali, considerando che solo nella canzone di Shorty viene ripetuta la parola “sole” almeno venti volte.

Le giurie che hanno votato hanno premiato e portato in finale, aggiungendosi a Folcast e Gaudiano, Davide Shorty e Wrong on You.

Elodie sicura e semplice sul palco

Superare la sfida della scalinata con tacchi vertiginosi e abito lungo è già una conquista, ma Elodie fa di più, si mostra padrona di un palco che ha fatto cadere anche le conduttrici più navigate.

Perfettamente a suo agio nel presentare, la sua figura riporta un po’ il Festival su un piano più “umano”, con una semplicità e una umiltà fuori dal comune. Sarebbe stato bello vederla al fianco di Matilda De Angelis.

Laura Pausini torna sul palco dell’Ariston

Laura Pausini, reduce dalla vittoria di un Golden Globe, prestigioso premio americano, per il suo brano originale è stata ospitata a Sanremo per omaggiare con il brano vincitore “Io si“; l’esibizione, nonostante non sia al livello vocale di altri standard ai quali la cantante ci aveva abituato, le sue lacrime hanno commosso tutti.

Una cantante che dopo oltre venticinquenne anni di carriera, ancora riesce a commuoversi per un premio vinto, omaggiando tutto il suo paese. “Io non vinco mai da sola”. Umiltà e talento che per fortuna riusciamo ad esportare grazie alla Pausini.