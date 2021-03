sanremo-2021,-achille-lauro-nella-bufera,-cosa-ha-fatto-per-attirarsi-l’ira-del-web

Spread the love











Sanremo 2021, uno dei protagonisti indiscussi di questa prima serata del Festival è stato lui, Achille Lauro. Quest’ultimo quest’anno non ha partecipato come vip in gara, ma si è esibito come ospite. Come prevedibile, la sua esibizione ha lasciato il segno e di lui oggi, se ne è parlato abbondantemente e si continua a farlo. In realtà, pare che intorno al giovane artista fosse sorta già una polemica nei giorni scorsi, quando si è vociferato sul fatto che avesse affittato ben tre ville a Sanremo. Ma cosa c’è di vero?

Sanremo 2021, polemica su Achille Lauro

Il giovane artista sembra che abbia deciso di affittare ben tre ville a Sanremo, al contrario di Amadeus e Fiorello che invece alloggeranno in un albergo a tre stelle. Il direttore artistico e la sua spalla destra si trovano a Sanremo già da diversi giorni e pare che per il secondo anno consecutivo abbiano deciso di alloggiare all’Hotel Globo. Si tratta di una struttura a tre stelle, che si trova proprio a pochi passi dal teatro Ariston, distante circa 50 metri. Ma torniamo ad Achille Lauro, il quale invece non sembra aver badato a spese.

Il cantante e lo schiaffo alla povertà, affitta tre ville per la sua permanenza a Sanremo

Il cantante, che per questa edizione del Festival dovrà realizzare cinque quadri, pare abbia affittato tre ville dove poter trascorrere i giorni in cui sarà impegnato al Festival di Sanremo, insieme alla band, a tutto il suo staff ed al gruppo di lavoro. Queste le indiscrezioni rivelate da Dagospia. Insomma, sembra proprio che il cantante non si sia “voluto accontentare”. Ma non finisce qui, perché si dice che in questi giorni il cantante stia facendo girare per strada dei van con su scritto il suo nome gigante. Qualcuno ha parlato di uno schiaffo alla miseria da parte di Achille Lauro, che ci ha già abituati in passato a questi sfarzi.

L’esibizione dell’artista non passa inosservata

“Sarò sessualmente tutto. Genericamente niente. Sarò esagerazione, teatralità, disinibizione. Sarò peccato e peccatore”. Questo quanto dichiarato da Achille Lauro su Twitter. Tantissimi i messaggi scritti dai fan del noto artista. “Anche stasera domina Sanremo“, scrive un utente. Ed ancora “Come si fa a non amarlo”, scrive un altro. Parrucca blu, piume e brillantini, sono stati questi gli elementi che hanno caratterizzato l’esibizione di Achille sul palco dell’Ariston. Poi a metà esibizione, hanno tanto colpito le lacrime di sangue che sono scese copiose sul suo volto truccato. Chissà cosa ci riserverà per questa seconda puntata.

