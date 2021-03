Perché non si può non voler bene ad Anna del Paradiso

Il Paradiso delle Signore 5: intervista a Francesca Carrain

Con la stagione 5 o Daily 3 del Paradiso dobbiamo salutare molte colonne portanti della soap. Da Roberta (Federica De Benedittis) a Clelia e Luciano (Enrica Pintore e Giorgio Lupano). Al tempo stesso, però, abbiamo modo di conoscere nuovi personaggi. Alcuni come Stefania (Grace Ambrose), Pietro (Andrea Savorelli), Serena (Giulia Patrignani) e Beatrice (Caterina Bertone) oltre alla mitica zia Ernesta (Pia Engleberth) sono entrati ormai a pieno regime nella storia. Altri arrivano in corsa come Anna Rossi, la cugina di Gabriella. Per tutti i fan che seguono Il Paradiso delle Signore 5, ecco la nostra intervista a Francesca Carrain (Anna Rossi) per conoscere meglio sia l’attrice sia il personaggio. Benvenuta alla nuova Venere pro tempore del Paradiso!

Trovi il video con l’intervista completa a Francesca Carrain (Anna Rossi) all’inizio di questo articolo.

Il primo giorno sul set del Paradiso di Francesca Carrain: “disorientante ma in maniera positiva”

Per un’attrice che entra nel cuore di una stagione di una soap che ormai ci tiene compagnia da diversi anni come è arrivare sul set? Lo chiediamo in merito a Il Paradiso delle Signore 5 in questa intervista a Francesca Carrain, alias Anna Rossi. “Il primo giorno sul set ho avuto l’impressione di essere entrata in una grande famiglia”: non abbiamo dubbi a riguardo. Quella del Paradiso è davvero una grande famiglia in cui si aiuta e ci si sostiene. Al tempo stesso, però, è anche una squadra formidabile di lavoratori che mantiene ritmi serratissimi per permettere la messa in onda regolare del Daily.

Per questo motivo l’ingresso sul set de Il Paradiso delle Signore 5 – racconta in questa intervista Francesca Carrain – “è stato a tratti disorientante ma in maniera positiva”. Fin da subito percepisce il fermento e il “grande entusiasmo all’interno di questo progetto” che si vede anche nella cura per il dettaglio in ogni scena.

L’uomo giusto per Gabriella: Cosimo o Salvatore? “Forse non era nessuno dei due”

Anna arriva a Milano per aiutare la cugina Gabriella a organizzare il matrimonio con Cosimo. Si accorge subito che c’è qualcosa di irrisolto tra la futura sposa e il suo ex fidanzato Salvatore. Da brava testimone, parente e amica da sempre sprona Gabriella a fare chiarezza sui suoi sentimenti. La sostiene in ogni caso, ma – a prescindere da come sono evolute le cose ne Il Paradiso delle Signore 5 – in questa intervista a Francesca Carrain chiediamo all’attrice se lei fosse “team Cosimo” o “team Salvatore”. Ci svela per chi dei due ha tifato, ma aggiunge anche che “forse non era nessuno dei due”.

Anna è “in un suo mondo” ma “consapevole” della realtà

Francesca Carrain Interpreta Anna Rossi Ne Il Paradiso Delle Signore 5 Qui L’attrice In Un Posato

La sbadata e dolce Anna arriva dritta al cuore fin dalla prima scena della soap in cui la vediamo. Ha proprio ragione Gabriella quando la presenta a Cosimo: non si può non voler bene ad Anna. Vive un po’ “in un suo mondo”, ma al tempo stesso è molto “consapevole”. Queste sfaccettature la rendono già un personaggio affascinante, ma negli sviluppi del Paradiso emergerà pian piano ancora più di lei.

Ora è pronta ad affrontare una nuova vita… Da Venere pro tempore e non vediamo l’ora di viverla con lei.

