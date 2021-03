paolo-bonolis-spopola-negli-usa-con-tom-e-jerry

Il nuovo film “Tom & Jerry”, mix di animazione e live action, con Paolo Bonolis che compare in un cameo e la partecipazione vocale di Luca Laurenti, è stato un successo nel primo weekend di programmazione nelle sale americane. In Italia lo vedremo dal 18 marzo, in streaming, distribuito da Warner.

C’è anche Paolo Bonolis nel nuovo film di “Tom & Jerry”, un mix di animazione e live action. Il conduttore di “Avanti un altro!”, che tornerà su Canale 5 lunedì 8 marzo alle 18.45, compare in un cameo. Nella pellicola c’è anche la partecipazione vocale di Luca Laurenti.

In Italia dovremo aspettare il 18 marzo per vedere la novità in streaming, con la distribuzione di Warner. Negli Stati Uniti, invece, il titolo è già uscito in sala e ha fatto il boom stagionale al botteghino. “Tom & Jerry”, infatti, ha esordito lo scorso weekend registrando incassi di oltre 13 milioni di dollari, nonostante molti cinema siano ancora chiusi.

Tom & Jerry con Paolo Bonolis: la trama

“Tom & Jerry” si svolge a New York e racconta delle origini della storica rivalità tra il gatto e il topo più famosi dei cartoni animati. In particolare la miccia è innescata quando Jerry si trasferisce nel miglior hotel della Grande Mela, alla vigilia del “matrimonio del secolo“, costringendo il disperato organizzatore dell’evento ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui.

La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia di distruggere la sua carriera, il matrimonio, e forse l’hotel stesso. Ma sorge un problema ancora più grande: uno staff diabolicamente ambizioso cospira contro tutti e tre.

Paolo Bonolis si fa in tre su Canale 5

Non c’è solo l’appuntamento di “Avanti un altro!” in fascia preserale, da lunedì a sabato, ai blocchi di partenza lunedì 8 marzo. Da domenica 11 aprile, su Canale 5, andrà in onda la versione serale di “Avanti un altro!”, condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, per un totale di otto appuntamenti ad hoc – come precisato di recente da TvBlog – per il prime time.

Per il debutto sono previsti, tra gli ospiti vip, alcuni ex gieffini come Elisabetta Gregoraci (forse accompagnata dalla sorella Marzia), Francesco Oppini, con la madre Alba Parietti, e Giacomo Urtis. Per metà marzo, inoltre, sull’ammiraglia di Mediaset è attesa la partenza di “Ciao Darwin Story” con il meglio delle edizioni passate dello show antropologico di Bonolis.

