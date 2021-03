Micromobilità sicura e città più green: Swapfiets introduce a Milano i monopattini elettrici e-Kick.

La pandemia ha amplificato il bisogno di mobilità alternativa e ha portato a un boom di richieste di soluzioni di trasporto individuali e sostenibili. Le città hanno risposto a questo fenomeno ripensando l’assetto urbano in un’ottica sostenibile, migliorando le infrastrutture ciclabili e ridisegnando gli spazi dedicati alla micromobilità, con misure volte a ridurre il traffico cittadino e l’inquinamento che ne deriva.

Swapfiets, l’innovativo servizio di micromobilità in abbonamento dall’iconica ruota anteriore blu, per rispondere alle nuove necessità e incentivare spostamenti sempre più smart e rispettosi dell’ambiente, amplia la sua offerta introducendo anche nel mercato italiano il monopattino elettrico pieghevole e-Kick. Leggero (19,5 kg), pratico, moderno, ecologico e silenzioso, l’e-Kick si ricarica in 6 ore e con i suoi 30 km di autonomia è la soluzione perfetta per la frenetica quotidianità milanese: una valida alternativa ai mezzi pubblici, che garantisce le distanze sociali e permette di spostarsi in maniera autonoma, agile e divertente in città, senza impattare sull’ambiente.

Ad oggi l’affollamento dei mezzi pubblici non è più sostenibile e, al contempo, è importante scongiurare l’incremento del traffico legato a un uso sempre più massiccio dell’auto privata. Tra le protagoniste di questa rivoluzione green, Milano con il ”Piano Aria clima” prevede la realizzazione di più di 100 chilometri di piste ciclabili e il raddoppio delle ”zone 30”.

“Per rendere le città più vivibili servono soluzioni di micromobilità intelligenti che incoraggino le persone a lasciare a casa la propria auto. Puntiamo a collaborare con città che prendono seriamente questo problema e sono pronte a investire per migliorare le infrastrutture ciclabili“, commenta Marc de Vries, CEO di Swapfiets.

I monopattini elettrici stanno vivendo il loro momento di gloria, per la capacità di combinare piacevolezza d’uso, comodità e senso di libertà, ma per molti rappresentano ancora una novità nello scenario urbano. Una forma innovativa e moderna di micromobilità che, per essere usata correttamente e nel rispetto di tutti gli utenti della strada, richiede una serie di accortezze e di attenzioni specifiche.

Per incentivare un uso consapevole e corretto dei suoi e-Kick, Swapfiets ha stilato un decalogo contenente regole di comportamento e suggerimenti per muoversi sulle due ruote in sicurezza.