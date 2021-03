MFW – Alla scoperta degli accessori da sogno con “Fashion Lounge”

Spread the love











Anche se quest’anno le problematiche e le restrizioni hanno limitato le attività della Milano Fashion Week, tra piattaforme digitali e presentazioni limitate per le norme di sicurezza, nulla si è fermato la moda si è mostrata attiva portando avanti il principio di non arrendersi.

Tra gli eventi che hanno regalato opportunità ai brands emergenti segnaliamo l’evento Fashion Lounge, tenutosi nella bellissima location di Corso Porta Nuova a Milano, un incontro sinergico che ha evidenziato il valore del made Italy, un evento organizzato da Cristina Egger curatrice di Pop Style Tv e Shop (Italia) nota esperta di moda e talent scout in collaborazione con la partner monegasca Flavia Cannata e #Alwaysupportalent.

Tra le eccellenze presenti vi evidenziamo due brands di accessori.

Filberg Design– La Filberg design nasce dalla mente creativa di Fabio Francesco Filograsso e Rudolf Berglehner due figure complementari che costituiscono l’anima di un progetto unico quello che da luce ad uno dei dettagli di stile più amati della famiglia Reale è anche il più desiderato dalle fashioniste. Non parliamo di gioielli o borsette, ma del classico foulard. La Regina Elisabetta ha mostrato più volte di gradirlo come copricapo, annodato tra i capelli (potremmo definirlo il suo signature look) mentre la moglie del nipote Kate Middleton lo sfoggia spesso al collo.

Le prime illustrazioni di Polo sono i primi elementi rappresentati nei magici foulard di seta di Filberg Design, un‘idea che parte dalla voltà di creare qualcosa di originale dando vita ad una linea di alta qualità di Foulards di seta.

Marosetti Bags è un brand che nasce dalla passione di Els Demeersman una donna indipendente e attenta alla moda, fino a quando dopo anni di lavoro nel nord Italia, ha deciso di approfondire l’amore per gli accessori e la moda italiana, fino a creare una sua linea di bags super glamour. Un marchio che esprime fermamente il suo modo di sentire e di vedere la moda, linee uniche, che nutrono una particolare attenzione rivolta al dettaglio.

Le creazioni di Els sono proiettate ad un concetto di progettazione apparentemente minimal, con tagli e linee decisamente pulite, per un risultato elegante e raffinato. Le Marosetti bags sono simbolo di qualità e alta artigianalità dovuta ad un’attenta ricerca della materia prima, cura del pellame e dello stile contemporaneo. Il risultato?… Perfette per ogni occasione.

Photo: Thierry Torres

Model: Elisa Egger

Mi piace: Mi piace Caricamento...