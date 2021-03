Mattino 5, Federica Panicucci in grosse difficoltà costretta a chiedere all’ospite: “Puoi condurre tu?”, gelo in studio

Spread the love











Federica Panicucci, al timone di Mattino 5 piace tantissimo e la trasmissione, che va ormai in onda da molti anni, registra sempre degli ottimi ascolti che gratificano la conduttrice e la spronano a fare sempre di più e sempre meglio. Però, nonostante questo, qualche giorno fa sono girate voci che volevano, a breve, una sostituzione della Panicucci. Queste sono rimaste solo voci e, ad oggi, non c’è nessuna conferma né tantomeno nessuna smentita che, dalla prossima edizione resterà Federica.

Federica Panicucci chiede all’ospite “Puoi condurre tu?”

Federica Panicucci, nonostante la si veda sempre in ottima forma e sempre grintosa, merito anche di una vita privata che la rende tanto serena e appagata accanto ai suoi due figli avuti dall’ex marito e al compagno, come ogni altra persona, qualche volta può non essere in perfetta forma fisica.

E così , ieri, si è presentata in studio non esattamente al top perché aveva un problema con la gola che le impediva di parlare. Tanto che, ad un certo punto, guardando Raffaello Tonon gli ha chiesto: “Nel caso la voce non mi assistesse ci pensi tu a condurre? sei pronto?”.

Sulle prime c’è stato qualche momento di imbarazzo perchè non si è capito se stesse scherzando o se stesse veramente chiedendo aiuto, poi però tutto è andato per il meglio, la Panicucci si è ripresa e ha potuto continuare la conduzione senza aver altri intoppi.

Nello studio, come ospite c’era anche Valerio Merola che le ha detto: “Non ti preoccupare, sei bellissima anche con il raschietto alla gola”.

Federica Panicucci è andata in studio con le dita fasciate

Nel giro di pochi giorni, la Panicucci ha avuto anche un altro problema di salute, infatti, martedì 16 febbraio si è presentata in studio con le dita fasciate e ha spiegato: “Non è bellissimo a vedersi, ma dovrò tenere la fasciatura per alcuni giorni”.

Poi ha spiegato che, a causa di un incidente domestico ha dovuto fasciarsi tutte le dita.

In studio, il primo ad accorgersene è stato Raffaello Tonon a cui la Panicucci ha chiesto: “Perché mi guardi così?”, e Tonon: “È una nuova moda?”. La Panicucci ha spiegato: “Ho avuto un incidente domestico, mettiamola così. Si nota molto? Dovrò tenere le dita fasciate per qualche giorno. So che non è bellissimo da vedere ma non posso farci niente. Ho avuto momenti migliori”.

E Tonon ha replicato: “Ciò non incide sulla tua eleganza e bellezza, incide sul nostro umore perché ci dispiace!”.

