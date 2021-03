La moda ai tempi del Covid: la finale del Festival Moda Italia & International è stata un successo

Spread the love











La rassegna si è svolta a Palazzo Falletti, alla presenza di stilisti affermati ed emergenti

Sì è svolta a porte chiuse e con il distanziamento imposto dalle norme anti-Covid, in collaborazione con la Regione Lazio e LazioCrea SpA, la finale della terza edizione del Festival Moda Italia e International andata in scena nella capitale nel weekend di AltaRoma.

L’evento è stato organizzato come sempre da Sabina Prati, titolare dell’Academy Sabina Prati Eventi Moda, da anni presente ad Alta Roma e altri prestigiosi fashion contest, e Stefano Raucci, voce e volto di RadioRadio, direttore artistico di teatri e organizzatore di eventi.

A sfilare in passerella sono stati nomi noti ed emergenti della moda italiana e internazionale. Erano in gara per l’assegnazione del premio Original Fashion la croata Sladana Krstic, già vincitrice del contest di “Detto Fatto” su RaiUno, il noto designer campano Gianni Cirillo, la giovane stilista calabrese Cheren Hesse Surfaro, Arianna Montellanico e la moldava Elena Musuc. A vincere il primo premio Original Fashion ex aequo sono stati Sladana Krstic (che lo aveva già conquistato nel 2019) e Gianni Cirillo, secondo una giuria formata da addetti ai lavori ed esperti di moda e spettacolo come il manager Guido Dolci, il casting director Federico Vitullo, il video maker di Mediaset Claudio Cirioni, il noto lookmaker delle dive Sergio Tirletti e il pittore Franco Azzinari.

Hanno sfilato e sono stati premiati anche giovani emergenti studenti dell’Accademia Altieri e di altre prestigiose accademie e scuole di formazione della Capitale come Daniela Vellucci, Giorgia Giuliani, Alessia Ercoli, Alessia Suriano, Nicolas Woodson, Alessandra Mattioli, Andrea Ganga, Erika Falesiedi, Marta Pieralice, Simona Gambardella, Chiara Levantesi, Sonia Carpentieri, Giulia Giorgio, Francesca Giannetti, Veronica Manzo e Valeria D’Addosio.

A fine evento ecco il commento di Sabina Prati e Stefano Raucci: “Vogliamo ringraziare la Regione Lazio e LazioCrea per la collaborazione, e un grazie speciale va anche a tutti gli stilisti che hanno garantito la loro presenza, sostenendo il nostro obiettivo di valorizzare giovani stilisti e giovani modelle che vogliono farsi strada in questo settore“.

Uno speciale dedicato al festival è andato in onda su Odeon TV, canale 177 del digitale terrestre.

