gli-speaker-portatili-ricavati-dalle-batterie-delle-bici-elettriche

Un progetto tra il produttore di accessori Gomi e la società di bike sharing Lime

(Foto: Lime)

Iniziativa molto interessante quella dietro ai nuovi speaker portatili prodotti dall’azienda britannica Gomi grazie a una speciale collaborazione con la società di micromobilità elettrica Lime. Ogni altoparlante sarà infatti realizzato con plastica riciclata da sacchetti per la spesa e sarà alimentato da una batteria ricavata da una delle vecchie ebike dismesse dal network di bike sharing presente in numerose città al mondo.

Saranno in totale 50000 le celle recuperate da oltre 1000 biciclette Lime e potranno spingere l’autonomia dello speaker portatile fino a 20 ore. Ogni cella è stata rimossa con cura dalla sua sede originale, pulita per bene e testata per assicurarne l’effettivo corretto funzionamento. La scocca dell’altoparlante è disponibile in colorazioni effetto marmo con sfumature come verde, blu e nero, oltre a una particolare variante chiamata “torta di compleanno”.

(Foto: Gomi Lime)

Per far sì che gli speciali speaker mantengano il loro spirito ecologico, vengono venduti con un servizio completo di assistenza in caso di malfunzionamento, per evitare che diventino a loro volta rifiuti inquinanti e non necessari. La potenza erogata è di 25 watt ed è possibile associare gli speaker via bluetooth allo smartphone oppure accopiarne due per creare un effetto stereo. La batteria si ricarica in circa due ore via usb type-c, il peso totale è di 800 grammi, c’è un laccio da trasporto e sulla scocca sono presenti i tasti fisici di controllo volume e indicatori led.

Questo esempio di economia circolare è ufficialmente su Kickstarter dove sarà protagonista di una campagna della durata di soli 30 giorni per tutto il mese di marzo e con consegna prevista in tutto il mondo. I prezzi partivano da 99 sterline / 115 euro per i cosiddetti early birds, ma sono andati subito esauriti.

L’obiettivo minimo di appena 4617 euro è infatti stato già ampiamente superato dopo appena un giorno dal debutto ed è attualmente a oltre 13000 euro. Si può ancora godere di uno sconto del 27% rispetto al prezzo pieno di vendita di 179 sterline / 205 euro con un’offerta a 129 sterline / 149 euro.