Da domani alle TUTTA LA VALLE PO è in zona rossa

E’ ufficiale, dalle 19,00 di giovedì 4 marzo, TUTTA LA VALLE PO diventa zona rossa.

Dalla riunione tenutasi pochi minuti fa, tra la regione Piemonte ed i sindaci della Valle Po, è emersa una definitiva conferma che porterà tutta la Valle Po, a far parte di un’unica zona rossa. A tal proposito, l’ordinanza che sarà emanata dalla Regione Piemonte, imporrebbe la chiusura totale delle scuole di ogni ordine e grado, come tra l’altro previsto dal nuovo Dpcm, approvato dal Governo ed in vigore dal 6 Marzo, in tutta la vallata. La prima conferma ci è arrivata direttamente da Cesare Cavallo, sindaco di Rifreddo, uno dei comuni coinvolti nel nuovo provvedimento.

Dalla conferenza ancora in corso, è emersa la volontà da parte della regione, di istituire una sorta di zona cuscinetto, per contenere il diffondersi dei contagi nell’area saluzzese. Domani seguirà un incontro in prefettura per chiarire e delineare la situazione in zona rossa, in particolare la durata del provvedimento.