coronavirus,-a-boves-73-attualmente-positivi:-chiusa-la-scuola-dell’infanzia-di-rivoira

La terza ondata, sospinta dalle varianti, è arrivata e ha ormai colpito il Piemonte e quindi, anche, la provincia di Cuneo. A Boves si registrano ben 73 casi attualmente positivi: l’Amministrazione Comunale ha, quindi, disposto la chiusura della scuola dell’infanzia Divina Provvidenza di Rivoira per i casi emersi negli scorsi giorni.

Nell’ultimo aggiornamento diramato in serata, il sindaco Maurizio Paoletti ha voluto inoltre sottolineare come, per fortuna, tutti i tamponi effettuati alla Casa di Riposo Mons. Calandri, tra gli ospiti ed il personale, sono negativi. “È partita la terza ondata che sta colpendo soprattutto i nostri ragazzi. Chiedo prudenza e responsabilità a tutti” così il primo cittadino.