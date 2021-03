Chi è Bruno Rolandi?  Fiera della Foresta Argentina di Misiones. vicepresidente dell’azienda, dettaglia la notizia dialogando con MaquiNAC

Spread the love











continua la sua marcia verso l’espansione dell’offerta di prodotti nel mercato interno, cercando maggiori opportunità all’estero.

Prepara la presentazione in società del nuovo modello di trattore H060 (60 HP) che sarà visto dal 20 al 23 settembre alla Fiera della Foresta Argentina di Misiones.

Prevede inoltre di espandere la famiglia con un modello compatto da 75 HP, mentre progetta un decespugliatore semovente.

Bruno Rolandi , vicepresidente dell’azienda, dettaglia la notizia dialogando con MaquiNAC e spiega qual è la situazione che si verifica con la svalutazione.

Alla scena

Trattore da 60 HP pronto per il lancio?

Sì, Roland H estende la linea di trattori. Lo lanceremo ufficialmente alla fiera forestale che si terrà nel mese di settembre a Misiones.

“Il trattore da 60 CV è compatto. Appartiene alla stessa famiglia del modello da 40 HP ”.

Cosa aggiunge il nuovo modello?

È il 60C, compatto. Appartiene alla stessa famiglia del modello da 40 HP.

Attualmente abbiamo due linee. Le 25 e 50 HP, più grandi, e poi le compatte che integrano le versioni da 40 HP e 60 HP.

Versatilità

A quale nicchia si rivolge il 60 HP?

L’H060 è per colture regionali, vigneti, frutta e verdura …

“Alla fine del 2018, o all’inizio del 2019, prevediamo di incorporare un modello più grande da 75 HP”.

La potenza del motore e la capacità di carico sono state aumentate di 3 punti rispetto a quanto è l’H040.

Il 60 HP ha la capacità di sollevare 750 chili e ha un motore a 4 cilindri.

Inoltre, può funzionare con diversi attrezzi, il che apre un campo d’azione più ampio e una gamma più ampia di vantaggi.

Ci sono piani per aggiungere più versioni di trattori?

Alla fine del 2018, o all’inizio del 2019, prevediamo di incorporare un modello più grande da 75 HP.

Si tratta di una versione che entrerebbe a far parte della famiglia dei trattori da 25 e 50 HP.

Nicchie

Perché continuano ad aumentare la potenza del trattore?

Perché abbiamo un prodotto robusto, in grado di svolgere compiti che, in linea di principio, abbiamo rivolto alle società di manutenzione degli spazi verdi.

“Abbiamo visto la possibilità di entrare in altre nicchie, come colture ortofrutticole, serre e allevamenti di polli”.

Successivamente abbiamo visto la possibilità di entrare in altre nicchie, come colture ortofrutticole, serre e allevamenti di polli.

Completano i trattori con attrezzi specifici?

Abbiamo incorporato pale frontali e retroescavatori nel trattore da 50 HP, progettato da Omar Martin.

E aggiungiamo anche prodotti simili nel trattore da 25 HP.

Decespugliatori

Quale aggiornamento ha effettuato l’azienda su altre linee di apparecchiature?

Presentazione del decespugliatore idraulico a spostamento laterale H005.

“Gli sviluppi di Roland H si basano sulle esigenze degli utenti.”

Ora puoi lavorare con pescaggio centrale e pescaggio sfalsato incorporando un meccanismo idraulico

A cosa ha risposto l’innovazione?

Gli sviluppi di Roland H si basano sulle esigenze degli utenti. Abbiamo visto che c’era un segmento che è stato trascurato, soprattutto per il taglio di alberi da frutto nelle piantagioni di frutta e verdura.

E il decespugliatore rende il lavoro di diserbo in spazi ristretti più agile ed efficiente.

È in arrivo un nuovo prodotto?

Stiamo cercando di realizzare un modello simile al decespugliatore 01 e che sarà principalmente per l’esportazione.

Sarà un decespugliatore semovente, sicuramente con un motore da 20 HP. E con la possibilità di incorporare un attrezzo nella parte anteriore.

È ancora in fase di sviluppo. Non è prevista una data di rilascio.

Svalutazione

Qual è l’outlook con il tasso di cambio attuale?

Stanno accadendo 2 cose. Una è che il dollaro dà competitività ma, d’altra parte, genera una falsa inflazione all’interno degli input nazionali.

“Molti fornitori fissano i prezzi in pesos, ma la struttura dei costi è in dollari”.

Molti fornitori fissano i prezzi in pesos, ma la struttura dei costi è in dollari.

Quindi, se il dollaro è a $ 30, scambiano a quel livello. Se il dollaro scende a $ 27, continuano a tenerlo a $ 30.

Quindi i prezzi in pesos non scenderanno finché il dollaro rimarrà instabile.

E esportare?

Abbiamo una maggiore competitività e la possibilità di aprire nuovi mercati.

Sono venuti in Colombia?

Non ancora. Siamo in trattativa con una concessionaria per chiudere la prima operazione verso quel mercato.

Quali destinazioni servono?

Nel 2018 abbiamo venduto in Cile, Uruguay, come sempre, e anche in Ecuador.

Entriamo in questi mercati con la linea di motofalciatrici, che sono macchine progettate per il Sud America e con le richieste che poniamo ai nostri prodotti in Argentina.

