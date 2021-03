celebrare-il-passato-tra-modernismo-e-minimal-zen

«Questa casa rappresenta l’anima rigorosa ma allo stesso tempo moderata della proprietaria. È uno stile che la cliente ha sviluppato nel corso di questi anni, infatti la sua carriera le ha permesso di viaggiare in tutto il mondo. Ora si sentiva pronta a fermarsi, a creare la casa dei suoi sogni». Con queste parole il designer Gil Melott, dello studio 6F, ci racconta di questo progetto di interior nel quale, grazie al suo stile distintivo chic-eclettico, è riuscito a creare il rifugio perfetto. Un abito cucito su misura: «siamo abituati a dover lavorare su tele bianche, ed è ciò che amiamo di più. Avere l’opportunità di raccontare una storia che rispecchi il cliente partendo da zero».

Il primo passo è stato dare nuova vita ai caratteri storici dell’abitazione. Originariamente la casa era infatti una residenza unifamiliare, nel corso degli anni ha subito diversi interventi che hanno nascosto o sostituito molti degli elementi originari. Per il designer, l’idea era di creare una sorta di patina del tempo attraverso l’inserimento di elementi vintage, e non concentrandosi solo sulla struttura della casa.

Ph Ryan McDonald

Come punto di partenza, sono state aggiunte delle semplici modanature e dei pezzi di design che richiamassero agli antichi motivi ornamentali. «Abbiamo immaginato il layout di una casa di inizio secolo, così abbiamo aggiunto il camino in marmo nero, costruito su misura, e accanto abbiamo progettato una versione più ariosa e moderna delle classiche librerie integrate», racconta Gill Melott.

Ph Ryan McDonald

Una radicale trasformazione ha avuto luogo nella cucina, che s’sira alla passione per la moda della cliente. Prendendo infatti spunto dal suo armadio, Melott ha sostituito gli armadi bianchi esistenti con elementi neri lucidi, piani in marmo e finiture inimitabili acciaio, definendo una cucina estremamente contemporanea. Questa si apre a vista sulla sala da pranzo, altrettanto elegante. Sedie con cuciture in pelle rendono omaggio all’amore della cliente per Chanel, mentre i tratti sartoriali più sofisticati si ritrovano nella vicina area conversazione. Lì, le forme sinuose di due sedie club in velluto cremoso giocano con i tratti dell’opera d’arte sopra il camino e con i vasi.

Ph Ryan McDonald

In tutta la casa l’estetica e la ricercatezza si fondono con la funzione, tra bellezza e praticità. «Tutto ciò che facciamo è un riflesso delle persone per cui lo facciamo», conclude Melott.