arrivano-le-chiusure-ma-non-i-ristori:-il-governo-draghi-sembra-un-conte-ter

02/03/2021

Tu mi chiudi, tu mi paghi. È stato questo lo slogan fatto proprio da tutte le categorie economiche che da un anno a questa parte si sono dovute confrontare con l’incubo delle restrizioni.

Nuove chiusure, ma i ristori tentennano

Uno slogan che è stato poi fatto proprio da alcuni partiti politici prima all’opposizione e ora entrati nel Governo Draghi, come la Lega e Forza Italia. Questi partiti avevano infatti contestato al Governo Conte di aver sempre proceduto all’introduzione delle restrizioni senza prima aver garantito un giusto corrispettivo economico.

Eppure anche con il nuovo Governo Draghi, e l’ingresso nell’esecutivo di queste forze politiche, la situazione non sembra essere cambiata. Con il nuovo DPCM in arrivo si inaspriscono infatti le misure di contenimento con nuovi danni alle attività economiche.

Per esempio d’ora in avanti nelle zone rosse si prevede anche la chiusura dei parrucchieri. C’è poi l’introduzione delle zone cosiddette arancione scuro, dove la libertà di spostamento ancora più limitata andrà ulteriormente a colpire le attività economiche. Nel frattempo permarranno tutti i divieti preesistenti, come la chiusura dei bar, ristoranti e pub in zona gialla dalle 18 in avanti.

Nessuna notizia sul decreto sostegno

A fronte di questa nuova ondata di chiusure non sembra però essere ancora pronto il corrispettivo sostegno economico che molti si sarebbero aspettati. L’unica notizia certa che si ha è il cambio di nome per la tipologia di aiuti che il Governo Draghi intende fornire. Non si chiamerà più decreto ristori, ma decreto sostegno.

Il semplice cambio di abito non soddisfa però gli esercenti che già da questa settimana si trovano a dover affrontare nuove difficoltà. Quando sarà pubblicato il decreto? Non si sa. Quanti soldi prevede? Non si sa. Chi potrà accedere a questi nuovi aiuti? Nemmeno questo è dato sapere.

Chiunque possieda un’attività economica sa benissimo come informazioni chiare, precise, ma soprattutto tempestive facciano la differenza nella necessaria programmazione di cui qualsiasi azienda ha bisogno per poter sopravvivere. Ci sono stipendi da pagare, merci da comprare e affitti da coprire.

Quali differenze tra Conte e Draghi?

Ed è per questo motivo che un vero cambio di passo del Governo Draghi, rispetto al precedente, avrebbe dovuto essere rappresentato dall’anticipazione del decreto sostegno rispetto al DPCM su nuove restrizioni. Perché il nuovo slogan giusto sarebbe dovuto essere “Prima mi paghi e poi mi chiudi”.

La strategia del Governo Draghi per gli aiuti alle imprese sembra essere quindi in perfetta linea di continuità con il Governo precedente. Anche il nuovo esecutivo sembra infatti voler centellinare le emissioni di Titoli di Stato per ottenere soldi immediati, dando invece la priorità ai fondi europei che però arriveranno non prima della fine del 2021.

E nel frattempo le imprese dovranno continuare ad anticipare soldi promessi dallo Stato e mai arrivati.

AIUTACI A COMPENSARE GLI ABBONAMENTI RUBATI DA YOUTUBE €33.314 of €100.000 raised Youtube ha rubato alla TV dei cittadini migliaia di abbonamenti e ci ha tolto la possibilità di fare pubblicità. Vogliono soffocarci perché siamo “dannosi”. Omettono di dire che in realtà siamo “dannosi” solo per loro e per la loro brutale bramosia di controllo. Siamo invece aria fresca e pura per i cittadini. Stiamo lavorando da mesi alla conversione delle entrate di Byoblu e di DavveroTV a formule che il potere non può controllare, ma abbiamo bisogno di comprare ancora un po’ di tempo. Siamo sul ring e non abbiamo finito di combattere. Solo tu puoi suonare quel gong e permetterci di fare un altro round, perché il potere, che nulla ammette se non se stesso, non deve averla vinta: la tv dei cittadini deve continuare ad esistere. Devono capire che tutti i loro soldi non sono niente di fronte alla determinazione dei cittadini che si organizzano per fare da soli. Siamo centinaia di migliaia. Forse milioni… Diamo una risposta secca. In cambio avrete qualcosa che neanche loro possono comprare: la libertà! Vi daremo programmi ancora migliori e ancora più coraggiosi. Noi non abbiamo paura di essere “controversi”. Comprateci solo un altro po’ di tempo!



Claudio Messora