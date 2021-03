anticipazioni-il-paradiso-delle-signore-5-4-marzo-2021:-puntata-99

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 marzo 2021

Il Paradiso delle Signore il 4 marzo 2021 ci tiene compagnia con una nuova puntata. Come i fan più affezionati sanno l’appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1. Le prime due stagioni de Il Paradiso delle Signore hanno il format di una fiction e vengono trasmesse in prima serata. A partire dalla terza Il Paradiso delle Signore diventa Daily, vale a dire una soap con un episodio al giorno (escluso il weekend). Per questo si parla di Stagione 3 – Daily, Stagione 4 – Daily 2 e Stagione 5 – Daily 3. Il Paradiso delle Signore il 4 marzo 2021 va in onda alle 15.55 sul primo canale Rai salvo cambi di programmazione. In alternativa puoi guardarlo su RaiPlay.

A prescindere da quello che accade nella sua vita privata, Vittorio trova sempre un grande stimolo nel lavoro per iniziare bene la giornata. In questo caso in particolare il suo entusiasmo è ancora più palpabile che in altre occasioni. Conti è alle prese con una nuova sfida e sappiamo che non si tira mai indietro. Coglie ognuna di esse come una possibilità per guardare avanti, per migliorarsi, per dare il meglio. Come gestire la campagna pubblicitaria di promozione dell’abito “british” di Gabriella? Questo è il punto per Vittorio che vuole trovare un’idea all’altezza del Paradiso.

Nel frattempo varca la soglia del grande magazzino la zia Ernesta. La parente di Silvia porta con sé un abito perfetto: lavato, stirato e immacolato. È per Federico che è stato ufficialmente invitato a casa dai Bergamini. In quanto testimone di nozze ha con Cosimo un legame sempre più stretto anche se di recente data. Gloria si nasconde per non farsi vedere… Che mistero sta celando?

Marcello non vorrebbe far preoccupare nessuno con la brutta storia del Mantovano. Quando Armando, però, non gli lascia scelta, il ragazzo cede. Racconta a Ferraris dei suoi problemi con Sergio Castrese. Quest’ultimo è sempre più ossessionato da Ludovica. La Brancia è costretta a cercare un rifugio a casa Ferraris/Barbieri. Sembra essere l’unica via per sfuggire al delinquente.