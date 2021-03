achille-lauro-non-bada-a-spese-per-il-suo-soggiorno-a-sanremo-e-spoilera-il-tema-dei-suoi-quadri

Achille Lauro sarà uno degli ospiti fissi di questa edizione del Festival di Sanremo: il cantante, che l’anno scorso si presentò come concorrente sul palco dell’Ariston sfoggiando look trasgressivi e talvolta dissacranti, tornerà quest’anno in una veste completamente nuova.

Nel corso delle cinque serate del Festival di Sanremo, Achille Lauro si inserirà tra un’esibizione e l’altra portando in scena un quadro diverso per ogni sera.

Lo stesso Lauro spoilera il tema dei quadri che intende portare sul palco dell’Ariston e, stando alle sue dichiarazioni, ci si dovrà aspettare uno spettacolo davvero inedito:

“Sarò un velo di mistero sulla vita, sarò la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico. Sarò sessualmente tutto, genericamente niente. Sarò esagerazione, teatralità, disinibizione. Sarò peccato e peccatore. Porterò un messaggio del mondo all’umanità e chiederò che Dio ci benedica.”

Intanto, circola l’indiscrezione che Achille Lauro non abbia badato a spese e che abbia affittato ben 3 ville per tutto il suo soggiorno a Sanremo; in ognuna di esse dimoreranno anche la sua band, lo staff e tutto il gruppo di lavoro che lo assisterà in queste 5 serate. Pare inoltre, secondo quanto riportato da Dagospia, che i suoi van girino per la città di Sanremo col suo nome.

Insomma, Achille Lauro non ha certamente scelto di mantenere un basso profilo e, stando alle sue indicazioni, non lo saranno nemmeno i suoi quadri.