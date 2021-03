TG BYOBLU24 | 2 marzo 2021 | EDIZIONE 19.00

2/3/2021 Alcune notizie del TG di oggi:

In molti sono ancora convinti che il Governo Draghi possa rappresentare un effettivo cambio di passo rispetto al precedente esecutivo. Tuttavia le restrizioni continuano ad essere le stesse di prima, ma soprattutto le attività economiche e commerciali continuano a non ricevere il dovuto sostegno per affrontare le chiusure.

Sicuramente il settore dello sport è uno tra i più colpiti. Per questo il prossimo 9 marzo è prevista una manifestazione di tutte le palestre italiane che si troveranno in Piazza Montecitorio e che chiederanno a gran voce la riapertura delle loro attività. E su questo abbiamo sentito la voce di uno dei promotori di questa manifestazione, il titolare della palestra Dorian Grey, in provincia di Treviso.

L’idrossiclorochina ritorna ad essere adottata nei protocolli di cura dalla Regione Piemonte. A livello nazionale si è invece sempre fermi all’indicazione di assumere il paracetamolo e restare in vigile attesa: una soluzione che, secondo molti medici intervenuti su Byoblu come la dottoressa Silvana De Mari, non aiuterebbe a far diminuire i ricoveri.

Dalla Danimarca arriva la proposta del partito di centro-destra Venste, quella cioè di trattare con il presidente siriano Bashar Al-Assad per rimpatriare i profughi siriani dall’Europa. Ma scoppiano le polemiche con chi dice: “Mai trattare con un dittatore”.

Claudio Messora