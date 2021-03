Temptation Island, Anna Ascione svela la verità du Gennaro

Anna Ascione torna a parlare del suo ex ragazzo Gennaro Mauro; in molti sembrano essere ancora curiosi sulla relazione tra i due e soprattutto del tipo di rapporto che hanno adesso; la ragazza non si tira indietro e parla di un rapporto che sarebbe potuto essere diverso ma che le circostanze hanno reso addirittura non civile e privo di saluto.

Anna Ascione è una modella e social media manager napoletana, protagonista di un’edizione di Temptation Island andata in onda nel 2020. La ragazza, a seguito della partecipazione al reality delle coppie, ha interrotto in maniera brusca la sua relazione con Gennaro Mauro.

Dopo il programma i due hanno avuto diversi battibecchi, spesso anche con frecciatine pubbliche sui social, cosa che ha rovinato ancor di più il loro rapporto; nonostante il nuovo amore di lei e la presunta frequentazione di lui, c’è ancora dell’astio nella coppia.

La ragazza non si tira indietro quando i followers le chiedono spiegazioni sul suo rapporto con l’ex e, in una serie di stories pubblicate nelle scorse ore, un fan le chiede in che tipo di rapporto si trovi al momento con Gennaro.

“Penso che quando si chiude una porta, si deve chiudere, non ha senso lasciarla semiaperta. Magari, se ci fossimo lasciati in una maniera più pacifica poteva restare un’amicizia”; non un attacco velato, ma sicuramente un riferimento ad avvenimenti ormai passati.

Cosa ne pensano i fan di Gennaro Mauro?

Per quanto non si possa parlare di personaggi noti, è indiscutibile che questo programma regali molta visibilità a chi ne fa parte; sia Anna Ascione che Gennaro Mauro godono di un buon seguito, soprattutto quando i due mettono a disposizione un box di domande.

A differenza di come faceva in passato, Gennaro non risponde pubblicamente all’ex ragazza, ma sicuramente ci sono alcuni dettagli che hanno fatto insospettire i più maliziosi; nelle stesso momento in cui Anna rispondeva ai suoi amati followers, Gennaro stava facendo lo stesso.

Alla domanda di una fan “che cosa deve avere una ragazza?” Gennaro ha risposto “il cervello”; allo stesso modo, quando gli viene chiesto cosa non sopporti lui risponde “l’ipocrisia”. Ci sarà mai un vero confronto tra i due adesso che gli animi, in teoria, sono più freddi? Oppure continueranno a lanciarsi frecce di plastica l’uno contro l’altro?