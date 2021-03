stabile-la-situazione-al-covid-hotel-di-centallo:-tre-persone-positive-ospitate-alla-bussola

Dai dati fornitoci questa mattina, lunedì 1 Marzo, dall’asl Cn1, risultano esserci nuovamente ospiti presenti all’interno del covid hotel di Centallo.

Stando a quanto riportato sono presenti tre ospiti all’interno del Covid Hotel, riportando a 15 il numero di posti disponibili per tale struttura, dato invariato rispetto alla scorsa settimana. Ricordiamo che tale struttura, è a disposizione di quei pazienti asintomatici o paucisintomatici , che per via di situazioni personali e famigliari, non hanno luogo dove poter essere ospitati.