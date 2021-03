soliti-ignoti,-arriva-fiorello-che-mette-in-imbarazzo-amadeus:-“io-non-mi-sento-…”

Spread the love











Stasera inizia il Festival di Sanremo e l’attesa è tanta. Amadeus e Fiorello, per quanto siano due grandissimi professionisti, la stanno vivendo con poca serenità perché le aspettative per questa coppia che non delude mai sono tante ma, altrettante, le difficoltà di condurre questa edizione così ricca di limitazioni e di controlli dietro le quinte, tutti per il contenimento della pandemia da covid. Amadeus ha anche scherzato sull’eventualità che durante le giornate del Festival, ad un certo punto, possa anche risultare positivo al tampone e, in quel caso, ha detto all’amico/fratello Fiorello che continuerà da solo a stare sul palco dell’Ariston.

Fiorello e Amadeus condurranno e intratterrano senza pubblico ma Amadeus, che non si perde mai di animo ed è sempre una persona molto positiva ha detto che, in realtà il pubblico nel teatro loro lo avranno e sarà l’orchestra. Ezio Greggio, qualche giorno fa, è intervenuto sull’argomento dicendo che per loro sarà molto difficile perchè i tempi comici te li dà il pubblico.

Fiorello entra nello studio de I soliti ignoti e mette in imbarazzo Amadeus

Ieri sera Fiorello è entrato nello studio de I soliti ignoti, senza che Amadeus ne sapesse nulla e ha chiesto ad Amadeus: “Dove siamo?” e Amadeus: “Siamo al Teatro delle Vittorie, a Roma”.

E Fiorello: “Stasera alle 21.00 ci sono le prove generali di Sanremo all’Ariston. Come facciamo io e te ad essere anche lì? Siamo registrati! Ma io non mi sento registrato” e Amadeus , che come al solito con Fiorello si diverte tanto è stato al gioco ridendo di gusto.

Fiorello dice a Francesco Sarcina: “Mia figlia si chiama Angelica per via di una tua canzone”

Sempre durante la stessa incursione, Fiorello ha detto a Francesco Sarcina, che stava giocando per dare in beneficenza allo Spallanzani di Roma la eventuale vincita: “Mia figlia porta il nome di Angelica per via di una tua canzone, che ora mi devi accennare”. E il front man delle Vibrazioni l’ha cantata.

Ieri è andata in onda l’ultima puntata della settimana de I soliti ignoti perchè da oggi Amadeus presenterà il Festival e poi tornerà lunedì prossimo sempre alla conduzione della Kermesse musicale più importante per il nostro paese.

Anche se questa edizione si prevede che sarà complicatissima, sia a livello pratico che emozionale, Amadeus e Fiorello hanno detto tra il serio e lo scherzoso: «Pensiamo già all’anno prossimo … Vogliamo il Sanremo ter».

Mi piace: Mi piace Caricamento...