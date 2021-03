sanremo-2021:-fiorello-e-matilde-de-angelis,-lo-show

Sanremo 2021 si apre con le nuove proposte; Gaudiano e Folcast in finale tra le nuove proposte, Amadeus legge una lettera a cuore aperto e Rosario Fiorello sdrammatizza sulla situazione. Un festival iniziato con il “botto” in perfetto stile sanremese. “Ci sono le lobby della Rai, la più famosa è quella etero” Fiorello porta la satira sul palco dell’Ariston. Matilda de Angelis e Zlatan ottimi co-conduttori. Ci sono tutti i presupposti per una bellissima edizione.

Un Festival che si apre con una lettera a cuore aperto di Amadeus sulle motivazioni che l’hanno spinto ad organizzare il Festival, nonostante le numerosissime polemiche.

“Vi spiego perché l’ho fatto. L’ho fatto con tutto me stesso e, credetemi, con l’appoggio di moltissime persone, in condizioni difficilissime. L’ho fatto con ancora più forza e determinazione dello scorso anno; mai avrei pensato che fosse possibile, l’ho fatto rispettando ogni norma di sicurezza, ma soprattutto pensando a chi vive di musica, chi vive di televisione e spettacolo”.

Gli applausi ci sono, quelli dell’orchestra che ad ogni nota prova l’emozione di tornare a fare musica, ringraziando sentitamente la volontà di ferro dei presentatori. Fiorello appare sul palco un po’ come Achille Lauro, vestito con un mantello di fiori e rossetto dark.

Un omaggio molto personale ad alcune canzoni del festival per poi dare un bacio sulla fronte di Amadeus, iniziando subito ad ironizzare sulla situazione “Dai, siamo soli, non ci vede nessuno, poi lo togli”.

Le nuove proposte del Festival di Sanremo

Le nuove proposte, giudicate dalla giuria demoscopica, hanno visto l’accesso alla finale di venerdì per Folcast e Gaudiano; i brani non hanno apportato nulla di nuovo all’edizione.

Canzoni con stili già sentiti, così come un’eterna ricerca dell’estrosità nel look che non ha più alcun appeal sul pubblico, se non corroborata da una precisa scelta artistica che, in questi casi, non c’è stata.

Si spera nelle prossime quattro nuove proposte per un po’ di novità.

L’omaggio di Diodato

Cercando di riprodurre un po’ della magia dello scorso anno, Diodato ha aperto la gara dei big con il brano vincitore dello scorso anno. Nonostante un’esibizione non proprio perfetta, stonature a parte, il cantante è stato in grado di emozionare.

La canzone, come detto anche da Amadeus, è stata una di quelle che abbiamo ascoltato maggiormente dai nostri balconi, un messaggio di speranza per tornare alla “normalità” che ci manca tantissimo.

Matilda De Angelis regina del palco

Un’attrice dal talento indiscusso ha saputo conquistare il palco con poche battute; perfettamente a suo agio, nonostante la prima esperienza come co-conduttrice, ha subito tirato in ballo il fortfait di Naomi Campbell, evitando ad Amadeus l’imbarazzo di parlarne.

“Mi è bastato buttare giù dalle scale Naomi Campbell” dice l’attrice, per poi continuare ad ironizzare sul fatto di aver condiviso la scena con attori del calibro di Nicole Kidman e Huhg Grant. “No, Hugh Grant l’ho bloccato su Whatsapp, manda audio lunghissimi”. Regina indiscussa del palco e grande rivelazione, peccato resti solo una sera.

Zlatan Ibrahimovic “ho portato le regole del mio festival”

Zlatan Ibrahimovic entra sul palco e inizia a dominare la scena, a dispetto di quanto ipotizzati da molti. “Ho portato le mie regole sul festival. 22 cantanti, 11 contro 11”; Amadeus è riuscito a fare un nuovo colpo grosso con un calciatore che, nonostante i numeri, inizia a dimostrare le sue abilità da showman.

“Se io vado via e vanno via tutti chi resta?” chiede Amadeus, la risposta è scontata ma colpisce “Zlatan”. L’orchestra è entusiasta, la sua presenza sul palco sarà sicuramente più gradita di quel che si credeva.