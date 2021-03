pittura-al-femminile:-le-signore-dell’arte-a-palazzo-reale-(e-online)

Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani, Fede Galizia, Giovanna Garzoni. Sono solo alcune delle protagoniste de “Le Signore dell’Arte”, un itinerario espositivo che racconta le storie di donne vissute tra ’500 e ’600 e riscoperte attraverso oltre 130 opere. In cartellone fino al 25 luglio 2021 nelle sale di Palazzo Reale di Milano (e online il 7 marzo alle ore 18 sulla piattaforma Art.Live!) la mostra curata da Anna Maria Bava, Gioia Mori e Alain Tapié testimonia l’intensa vitalità e il ruolo importante rivestito da alcune di queste artiste nella società del loro tempo. Accanto ai nomi più noti al grande pubblico, come Artemisia Gentileschi, non mancano le piacevoli scoperte, come la nobile romana Claudia del Bufalo, o le interessanti premiere, come la Pala della Madonna dell’Itria di Sofonisba Anguissola, la pala di Rosalia Novelli Madonna Immacolata e san Francesco Borgia – unica opera attribuita all’artista – o il Matrimonio mistico di Santa Caterina (1576) di Lucrezia Quistelli. Le opere selezionate provengono da ben 67 diversi prestatori, tra cui ricordiamo le gallerie degli Uffizi, il Museo di Capodimonte, la Pinacoteca di Brera, il Castello Sforzesco, la Galleria nazionale dell’Umbria, la Galleria Borghese, i Musei Reali di Torino e la Pinacoteca nazionale di Bologna e – dall’estero – dal Musée des Beaux Arts di Marsiglia e dal Muzeum Narodowe di Poznan (Polonia).

Elisabetta Sirani, Venere e Amore, 1664, Collezione privata

Le Signore dell’Arte non dimostra solo la notevole abilità compositiva di queste pittrici: attraverso il racconto delle storie personali sottolinea il loro successo presso le grandi corti internazionali e la loro capacità di influenzare e orientare il gusto del loro tempo. Tra le personalità in mostra a Palazzo Reale impossibile non ricordare la figura di Artemisia Gentileschi: figlia di Orazio, simbolo anticonformista e ribelle, l’artista romana rappresenta un esempio di consapevole rivolta contro l’autorità e il potere artistico paterno. Di Sofonisba Anguissola, pittrice cremonese per oltre dieci anni alla corte madrilena di Filippo II, sarà esposta, fra le altre, la Partita a scacchi (1555) opera proveniente dal Muzeum Narodowe di Poznan. Sono 14 le opere in mostra della bolognese Lavinia Fontana, tra cui l’Autoritratto nello studio (1579) degli Uffizi, la Consacrazione alla Vergine (1599) del Musée des Beaux-Arts di Marsiglia, e alcuni dipinti di soggetto mitologico di rara sensibilità. Porzia che si ferisce alla coscia (1664) e Timoclea uccide il capitano di Alessandro Magno (1659) del Museo di Capodimonte di Napoli, opere di Elisabetta Sirani, ritraggono magistralmente il coraggio femminile di fronte alla violenza maschile. Le Signore dell’arte è promossa dal Comune di Milano-Cultura e realizzata da Palazzo Reale/Arthemisia, con il sostegno di Fondazione Bracco, e aderisce al palinsesto “I talenti delle donne”, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dedicato fino ad aprile 2021 all’universo femminile.