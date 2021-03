Perrineau: “Per Sarkozy la condanna è un duro colpo e si allontana il ritorno all’Eliseo. Ma alla fine anche Mitterrand riuscì”

PARIGI – “È un doppio shock, per la politica francese nel suo insieme e per la destra in particolare” dice Pascal Perrineau a proposito della condanna di Nicolas Sarkozy. Anche se il direttore del Cevipof, centro di ricerca in scienze politiche di Sciences Po, è convinto che l’ex leader della destra “non sia politicamente morto”, vede svanire le sue chance per un’eventuale candidatura alle presidenziali dell’anno prossimo.

Se l’aspettava?



“È una condanna particolarmente pesante. Non dico che il dossier costruito nell’inchiesta fosse vuoto. Ma nel patto di corruzione, per esempio, il magistrato non è poi stato promosso. Per la natura del reato si tratta di un verdetto duro. E d’altra parte l’ha riconosciuto la stessa presidente del tribunale argomentando la sentenza. Ha insistito sul fatto che trattandosi di un Presidente della Repubblica c’era una gravità maggiore. Vedremo cosa deciderà la Corte d’appello”.

Quale impatto sulla politica francese?



“Dopo Jacques Chirac, è la seconda volta che un presidente della Repubblica viene condannato. E questa volta il simbolo è ancora più forte vista l’accusa che pesa su Sarkozy nel suo esercizio di capo di Stato. Temo che sia una notizia che rafforzerà la sfiducia nella politica, già forte, come registriamo in tutte le nostre ricerche demoscopiche. E in qualche modo la condanna di un politico di così alto livello rischia di macchiare la classe dirigente nel suo insieme”.

E sulla carriera dell’ex campione della destra?



“Sarkozy adorava mostrarsi come un riserva della Repubblica, lasciava intuire che se la destra fosse stata in grave difficoltà lui avrebbe potuto tornare in campo. Questa opzione non c’è più. Anche se ha fatto appello in questo processo, ne ha un altro che comincia tra qualche giorno. Lo aspetta un anno complicato nel quale dovrà continuare soprattutto a difendersi davanti ai tribunali. Sembra che la destra passi da un’affaire all’altra. Abbiamo parlato di Chirac, che risale lontano, ma ci sono stati casi più recenti”.

Nel 2017 c’era già stata l’inchiesta sull’allora candidato all’Eliseo François Fillon.



“È vero che le presidenziali del 2017 si sono giocate sull’affaire Fillon e ora la sentenza su Sarkozy rimescola le carte in vista del 2022. È una cattiva notizia per la destra. Che sarà costretta a puntare su personalità non più legate a Sarkozy. Non tutto è perduto perché ci sono già altri candidati possibili come Bruno Retailleau, Xavier Bertrand, Valérie Pecresse. Sono politici indipendenti rispetto alla cerchia dell’ex Presidente”.

Sarkozy è rimasto molto popolare nei sondaggi, nonostante i vari scandali. Continuerà?



“In una carriera politica non si è mai morti, spesso ci sono occasioni per resuscitare. Ricordiamoci François Mitterrand che ha attraverso molti scandali tra gli anni Cinquanta e Sessanta, salvo poi rifarsi un’immagine, prendere la guida della sinistra fino alla vittoria del 1981. Sarkozy resterà popolare nei sondaggi tra i militanti della destra, per quello che ha fatto in passato e per la mancanza di altri leader carismatici”.