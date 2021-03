Oroscopo di mercoledì 3 marzo 2021, le previsioni segno per segno

Spread the love











Oroscopo di mercoledì 3 marzo 2021. Come sarà la tua giornata? Sai che le stelle possono influenzare la tua vita, sia in modo positivo che negativo? Cosa prevede lo zodiaco? Vediamo come i movimenti dei pianeti attorno alla Terra influiranno sulla vostra giornata di domani. Le previsioni per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo mercoledì 3 marzo 2021 Ariete- Cancro

Ariete

Il vostro mercoledì sarà particolarmente vivace e sarete presi da tantissimi impegni. Ad ogni modo, qualcuno di voi avrà bisogno di prendersi una pausa di riflessione

Toro

La Luna si trova in opposizione con il vostro segno. Qualcuno di voi potrebbe litigare pesantemente con un amico, per questo è importante che siate sinceri e altruisti. Avrete da discutere anche per dei motivi economici.

Gemelli

Grande importanza per l’amore. Venere vi invoglierà a chiedere maggiori attenzioni dal vostro partner. Avrete voglia di romanticismo, ma ricordate bene che la quotidianità è un’altra cosa.

Cancro

La Luna, il Sole e Venere favoriranno il vostro segno zodiacale. Sarete molto creativi, avrete tanta voglia di svago, ma dovrete comunque fare i conti con il quotidiano. C’è il lavoro che non può essere trascurato in alcun modo.

Previsioni 3 marzo da Leone a Scorpione

Leone

Molte critiche riceverete in queste ore e potreste anche reagire male. Non chiudetevi in voi stessi, ma reagite. E’ pur vero che vi sentite tanto stanchi e demotivati, ma è pur sempre mercoledì e siamo solo a metà settimana.

Vergine

La ragione non è sempre dalla vostra parte. Venere sarà in opposizione e questo vi creerà qualche complicazione. Lasciatevi un po’ andare, con la giusta armonia tutto potrebbe andare per il meglio.

Bilancia

State attraversando un momento piuttosto tranquillo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e le vostre finanze. Non sta accadendo niente di particolare, ma sicuramente non dovrete fare i conti con un periodo nero. Un collega potrebbe chiedervi un favore.

Scorpione

Sarete il segno maggiormente favorito dallo Zodiaco per questa giornata. Potrete contare sull’appoggio di Venere e Sole. Emozioni in vista dal punto di vista sentimentale. La Luna vi renderà ricettivi.

Sagittario

Qualcuno potrebbe avere dei ripensamenti e potrebbe iniziare a pensare al passato. Il vostro cuore sarà diviso tra ricordi e fantasie. Qualcosa forse non sta funzionando per il meglio in amore?

Capricorno

Gli astri sono benevoli con voi e vivrete certamente in un clima rilassato ed anche armonioso. L’ambiente è per voi favorevole, potrete sicuramente sfoggiare le vostre armi migliori.

Acquario

La Luna sarà dalla vostra parte ma vi porterà a volere qualcosa di sempre più grande. Questo creerà in alcuni tanta insoddisfazione. Potrete avere con il partner delle tensioni per delle motivazioni futili. Fate attenzione alla gestione delle vostre finanze.

Pesci

Le cose potrebbero andare meglio in amore, ma soprattutto se vi deciderete a seguire i consigli di un vostro amico. Concentrate le vostre energie sulla ricerca di un amore, sugli studi o sul vostro lavoro.

