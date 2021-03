noemi,-la-metamorfosi:”mi-sono-affidata-a-degli-esperti”

Noemi, la famosa cantante, è più bella che mai e si mostra i fan in una nuova versione di se stessa e confessa: “Affidata a degli esperti”

Noemi (Getty images)

Noemi, pseudonimo di Veronica Scopellitti, nacque a Roma il 25 gennaio del 1982 ed è una famosissima cantautrice, nonché un famoso personaggio televisivo. Divenne famosa grazie alla sua partecipazione al talent show X Factor, nella quale sebbene non riuscisse a centrare la vittoria risultò comunque la cantante di maggior successo.

Grazie a questo firmò un contratto con l’etichetta discografica Sony Music. Vanta anche diverse aparizioni al Festival di Sanremo, sei per la precisione. La prima fu nel 2010 con Per Tutta La Vita, con la quale vince un Sanremo Hit Award.

Nel 2012 si classifica invece al terzo posto, che è il miglior risultato ottenuto da lei sul palco del Teatro Ariston. Nell’edizione del 2014 si aggiudicò anche un Telegatto di Sanremo Social.

Nel 2012 è stata scelta dalla Walt Disney per comporre la colonna sonora italiana del film d’animazione Ribelle The Brave con i brani Il cielo toccherò e Tra vento ed aria. La sua particolare timbrica vocale è stata anche oggetto di lusinghiere considerazioni da parte di alcuni psicologi di università inglesi e canadesi.

Oggi però fa parlare di se per altri motivi che vanno oltre la sua grande carriera canora. Il suo cambiamento fisico ha stupito i fan.

Noemi: “Mi sono affidata a degli esperti”

Noemi è stata protagonista della copertina di Vanity Fair, dove ha mostrato ai fan una nuova versione di se stessa. Il cambiamento fisico è sotto gli occhi di tutti ed è lei stessa a parlare nell’intervista della sua incredibile metamorfosi.

“L’ho fatto perché in quell’altro corpo non mi sentivo più io. Ho difeso il sogno che avevo di me”. È una donna nuova e per questo ha voluto che il suo nuovo album si intitolasse “Metamorfosi”.

A Sanremo 2021 porterà un brano inedito di questo nuovo progetto, chiamato Glicine. Si dice felice di essere cambiata e di aver rotto il filo con il passato.

“Mi sono persa: buio, anestesia emotiva, non provavo più alcuna passione per me stessa. Anche la musica, perfino la musica che sempre mi aveva dato conforto, non sapevo più dove andarla a cercare, come farmi trovare. Più perdevo il controllo della mia vita, più mi sfuggiva anche il mio corpo. Ho toccato il fondo”