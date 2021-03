Mi 11 vs S21 Ultra. Cina contro Corea: la partita del 5G è appena iniziata

Lo smartphone di punta della Xiaomi, MI 11 5G, per fortuna è venduto insieme al caricabatteria. Di questi tempi, per aumentare di qualche euro il margine di guadagno, diverse aziende, seguendo l’esempio Apple, lo stanno togliendo, con la scusa della sostenibilità ambientale. L’altro pregio del Mi 11 è quello di essere un telefono di fascia alta molto potente, ma dal prezzo relativamente accessibile. Processore di ultimissima generazione (Snapdragon 888 di Qualcomm), bello schermo da 6,8 pollici (a 120 Hz con Hdr10+), 8 Gb di memoria, fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e frontale da 20 che se la cavano splendidamente. Forme pulite, buona autonomia delle batterie, materiali di qualità e un difetto: niente schede MicroSd per aumentare lo spazio di archiviazione.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Il Galaxy S21 Ultra 5G della coreana Samsung è simile per dimensioni e caratteristiche, costa però quasi 500 euro di più. Non ha caricabatteria né i consueti auricolari Akg, è stata perfino tolta la possibilità di usare le MicroSd. I passi avanti rispetto al Note20 Ultra sono lievi: lo schermo, meraviglioso, ora funziona quasi sempre a 120 Hz e la macchina fotografica anteriore passa da 10 megapixel di scarsa qualità a 40, riuscendo finalmente a produrre scatti decenti. Il blocco di quella posteriore, con sensore principale da 108 pixel, resta ingombrante, anche se si tratta di una delle migliori sul mercato. Passabile la durata delle batterie. Di fondo è l’ennesima prova del complesso di inferiorità di Samsung nei confronti di Apple: ne copia i prezzi stellari e ne imita le mosse più discutibili perdendo la possibilità di distinguersi e aiutando gli unici concorrenti che dovrebbe invece temere, quelli che arrivano dalla Cina.

Sul Venerdì del 26 febbraio 2021