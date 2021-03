menu-anni-’80,-tavole-imbandite-e-la-voglia-di-tornare-a-fare-«festa»

I casatielli napoletani, i danubi, le empanadas di verdure ricche e dorate. Poi i dolci: tra scorzette d’arancia candite, cassate siciliane, torte glassate e frutta di marzapane sparsa su tutta la tavola imbandita. Alessandro Enriquez ci invita a una cena anni ’80, in un contesto magico, pazzo e divertente come le sue creazioni per presentare la collezione autunno inverno 2021/2022. Si intitola “Festa” ed è un inno alla gioia e al piacere della tavola e della danza.

Alessandro Enriquez, Festa

Attorno al buffet, dei ballerini riportano in vita le atmosfere di un pranzo felliniano, o della cena di Trimalcione raccontata da Petronio. In un momento storico in cui le feste, gli abbracci e le danze sono messe in stand-by, Enriquez sceglie di creare abiti che rimandano alla scena del ballo del “Gattopardo”, quando Angelica fa la sua apparizione, più bella che mai, lanciando il segnale che nella Sicilia della fine del 1800, i tempi stavano cambiando.

Anche la tovaglia richiama le classiche stampe di Alessandro Enriquez, con una fantasia stellata, mentre sul tavolo, ai dolci si alternano oggetti irriverenti di Seletti e piatti Ginori 1735. La location è quella de El Porteño Prohibido, ma le luci catapultano in un mondo sospeso fuori dal tempo. La scena surreale è una festa alla quale tutti ora vorrebbero partecipare, ambientata negli anni ’80, con aragoste, fiumi di champagne e una leggerezza che solo la sicurezza può dare. Tacchi alti, nuovi amori strampalati, musica disco-pop e i ballerini dei teatri più importanti d’Italia che si lanciano in arabesque, pirouette e grand jete tra i tavoli del ristorante. I clienti se ne accorgono a stento. Dietro a una tenda rossa va in scena la vera festa, con cockail, un banchetto luculliano, balli e risate. Tutto avvolto nei tessuti e nelle stampe Enriquez.

Alessandro Enriquez, Festa

Alessandro Enriquez Festa

Alessandro Enriquez, Festa

I simboli del brand sono sempre presenti, tra cuori incoronati, soli e fiori aureolati, che si presentano in nuance con la nuova palette colore: verde salvia, giallo oro, rosso rubino, blu notte, rosa cipria e verde smeraldo. In questa nuova collezione, il guardaroba femminile si mescola a quello maschile, fondendo forme e linee e proponendo una nuova versione del classico unisex.

Alessandro Enriquez, Festa

I tessuti stampati, twill di lana, crepe di viscosa e seta, si affiancano a nuovi jacquard, lettering su tartan e disegni su pellicce ecologiche lavorate a telaio, che vengono mixate a capi totalmente ricamati a mano in perfetta sintonia con i disegni della collezione. Le vestibilità sono miste e rivolgono lo sguardo alle decadi degli anni ’80 e ’90 in una costruzione di una modellistica “composita”. Abiti stellati e plissettati insieme a capispalla sono i “manifesti” con cui il designer lancia fortemente i suoi messaggi d’amore e di vita.

Dall’archivio fotografico romano Farabola arrivano immagini inedite di attori e attrici protagonisti della Hollywood sul Tevere, che Enriquez, con interventi illustrati, rielabora per il “manifesto” di un nuovo film ideale: Raffaella Carrà, Alain Delon, Dalidà e Amanda Lear sono i soggetti che Alessandro immagina di coinvolgere nella sua tanto desiderata festa d’inverno. Love Therapy, lo storico brand creato da Elio Fiorucci e capitanato da Floria Fiorucci, affida ad Alessandro una declinazione contemporanea dei disegni DNA del brand: nanetti, cerbiatti ed emoji diventano “italiani” grazie al tocco tricolore dello stilista.

Il progetto fotografico “IT Women & Men”, che Alessandro Enriquez realizza ogni anno, per questa stagione, è dedicato alla danza. Al centro, i ballerini di uno dei teatri più importanti d’Italia, ritratti dal fotografo palermitano Alberto Alicata.