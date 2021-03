lolita-lobosco,-lunetta-savino-e-la-confessione-su-luisa-ranieri-“e’-stata-proprio….”

Spread the love











Lolita Lobosco, la fiction con Luisa Ranieri piace al pubblico italiano. Anche la seconda puntata è stata un grande successo ed i telespettatori si stanno tanto appassionando a questo personaggio ed all’intera storia. Lolita Lobosco, il vicequestore di Bari, nasce dall’idea di Gabriella Genisi che ha scritto questa storia che sembra abbia tanto appassionato il pubblico. Un cast d’eccezione quello scelto per mettere in scena Lolita Lobosco, a cominciare da Luisa Ranieri che interpreta proprio il vicequestore di Bari e poi Lunetta Savino. Quest’ultima interpreta Nunzia, la mamma di Lolita. L’attrice sembra abbia voluto parlare di questa esperienza e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a RadioCorriere tv. Ma cosa ha dichiarato l’attrice?

Lolita Lobosco, una fiction che piace tanto agli italiani

Questa fiction, andata in onda sui canali Rai, è stata ufficialmente la prima a partire dopo la pandemia. Ovviamente, proprio per via della diffusione del Covid-19, anche sul set si sono dovute seguire una serie di regole ed un protocollo molto rigido. Tuttavia, tutti a cominciare dagli operatori a finire agli attori, hanno fatto un buon lavoro e sono stati ricambiati dall’affetto del pubblico. Le due puntate andate in onda sono state un grande successo, milioni i telespettatori che sono rimasti incollati davanti alla tv. La maggior parte delle riprese della seconda puntata, andata in onda proprio ieri, è stata girata a Bari e dintorni. A tal proposito a parlare è stata proprio Lunetta Savino, dicendo di essere particolarmente legata a questa città.” Un posto bello da vivere che mi restituisce, con il passare del tempo, nostalgie e ricordi, soprattutto ora che pezzi importanti della vita vengono a mancare”. Questo quanto dichiarato dall’attrice.

Lunetta Savina nei panni di Nunzia la mamma di Lolita parla della fiction

L’attrice che in Lolita Lobosco interpreta Nunzia, ovvero la mamma del vicequestore, sembra abbia voluto parlare di questa esperienza. Per lei è stato sicuramente un grande onore poter lavorare al fianco di un’attrice di un certo calibro come Luisa Ranieri. Il fatto che nella fiction siano madre e figlia, poi, è stato il modo per far sì che le due donne potessero conoscersi meglio. “E’ stata una bella scoperta. Ci accomuna una solarità e un’apertura mentale che ha permesso un confronto tranquillo nella costruzione della scena e del personaggio, proficuo per trovare la giusta misura di questo rapporto madre-figlia. Abbiamo avuto piacere nello stare insieme, nel condividere una situazione professionale e umana particolare”. Queste ancora le parole di Lunetta, dichiarate a Radiocorriere tv.

Il desiderio di Lunetta

Nel corso dell’intervista, l’attrice sembra abbia voluto esprimere quello che è il suo desiderio. A Lunetta piacerebbe interpretare una donna negativa, una donna “più nera”, così come la definisce lei stessa. In realtà, stiamo parlando di un’attrice poliedrica e di conseguenza potrebbe tranquillamente svolgere bene il suo lavoro anche in queste vesti, diverse da quelle in cui siamo soliti vederla. Intanto l’appuntamento con Lolita Lobosco è fissato per domenica 7 marzo, sempre su Rai 1 in prima serata.

