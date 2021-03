Live non è la d’Urso: Giulia Salemi si rifiuta di incontrare il suo ex fidanzato

Ieri sera Giulia Salemi ha affrontato per la prima volta le telecamere da quando è stata eliminata al televoto dal Grande Fratello Vip 5. Il suo “battesimo” sarebbe avvenuto negli studi di Live – Non è la d’Urso, dove ha affrontato 5 sfere accanitissime contro di lei. Non solo.

Ieri sera Giulia Salemi ha dovuto affrontare anche la questione “ex”. No, non ci riferiamo più alla sua storia passata con Francesco Monte, ma al flirt che avrebbe avuto con Abraham Garcia. I due si erano conosciuti circa 6 anni fa durante un reality show e per un periodo avevano avuto una storia, salvo poi lasciarsi.

Nei mesi scorsi Abraham Garcia aveva mandato un appello al Grande Fratello Vip 5 chiedendo di poter avere un confronto con Giulia Salemi. Il motivo? Era ancora innamorato di lei e voleva fare di tutto per riconquistarla. Il reality non aveva raccolto il suo appello, ma Barbara d’Urso lo aveva invitato in studio per chiarire la faccenda. Ma una volta messa al corrente di tutto, Giulia Salemi avrebbe declinato il confronto con il suo ex, dando questa motivazione:

Non lo voglio incontrare. Penso sia doveroso e rispettoso nei confronti di Pierpaolo che ora è nella casa e concorre alla finale del GF. Onde evitare che possano passare messaggi sbagliati, preferisco tutelare Pierpaolo. Non ho nulla contro Abraham e non ho nessun problema con lui e non ho nemmeno paura di vederlo fonte: tvblog.it

Tuttavita, la ex gieffina avrebbe lasciato un messaggio gentile al suo ex fidanzato:

Ti voglio bene, noi siamo amici ma io sono felicemente innamorata. Spero che tu possa trovare presto l’amore fonte: tvblog.it

Insomma, Giulia Salemi sembra voler fare sul serio con il suo Pierpaolo Pretelli. E come atto di rispetto nei suoi confronti ha declinato l’invito del suo ex fidanzato. Abraham Garcia, oggi, è un po’ come Emily, un po’ come tutti noi.