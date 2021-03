la-riscoperta-degli-sport-all’aperto-durante-la-pandemia

La riscoperta degli spazi all’aperto durante la pandemia ha coinciso con un crescente interesse per gli sport outdoor, una tendenza in costante crescita

Nell’ultimo anno, a causa dell’emergenza coronavirus, le nostre abitudini quotidiane hanno subito notevoli cambiamenti, anche sul fronte delle attività sportive e del tempo libero. In Italia come all’estero abbiamo assistito a due scenari diametralmente opposti: da una parte gli sportivi che, soprattutto durante i periodi di lockdown, hanno prediletto gli allenamenti casalinghi usufruendo di app e video lezioni, dall’altra coloro che hanno invece preferito esercizi e attività da svolgere all’aria aperta. A predominare in questo inizio 2021 è proprio questa seconda tendenza, di cui si prevede una crescita costante andando incontro alla bella stagione.

Il successo degli sport outdoor tra numeri e novità

A confermarlo è ad esempio l’aumento delle vendite di attrezzature e mezzi di trasporto per sport fuori casa, che va di pari passi con la crescente e sempre più ampia offerta di lezioni di fitness, personal training ed escursionismo. I recenti dati Istat (febbraio 2021) che riguardano i prodotti più acquistati dagli italiani includono ad esempio scarpe da trekking e monopattini elettrici. Notevoli anche le vendite delle bici, ben due milioni solo nel 2020, che coincidono con un aumento di oltre il 27% di spostamenti in bici in Italia a partire dal lockdown di marzo 2020. L’altra conferma arriva dal successo delle nuove politiche sostenibili e i progetti europei che investono sempre più nelle aree urbane all’aperto, inaugurando nuove piste ciclabili e spazi verdi.

Nuove piste ciclabili e palestre a cielo aperto

La riprogettazione delle città sta appunto agevolando lo svolgersi degli sport all’aperto, in primis quelli che riguardano la mobilità sostenibile e la ciclabilità. Il primo cambiamento sostanziale dell’ultimo anno riguarda le piste ciclabili. Oltre a essere stati connessi tra loro e prolungati tratti già esistenti, in molte città d’Italia sono stati realizzati chilometri e chilometri (quasi 200 km solo nel 2020) di nuovi percorsi ciclabili che spesso passano attraverso grandi aree verdi arrivando a congiungere non solo diversi quartieri, ma anche il centro con la periferia.



L’altra novità importante riguarda i parchi cittadini. In questi mesi di pandemia sono infatti state istituite numerose aree adibite all’allenamento all’aperto, pensate per gli appassionati di fitness e non solo. Questi centri fitness all’aperto spesso includono veri e propri circuiti di allenamento e un’ampia varietà di attrezzi moderni e innovativi o costruiti con materiali naturali di riciclo. Oltre al body building e alla ginnastica a corpo libero, in molti parchi vengono anche organizzati corsi di yoga, pilates o ginnastica posturale, il tutto sempre a numero limitato, con iscrizione obbligatoria e distanziamento anti Covid. Non mancano, infine, anche le originali iniziative dei personal trainer ai tempi del Covid, che oltre a organizzare allenamenti nel verde propongono percorsi in luoghi alternativi quali aree pedonali urbane o addirittura su tetti e terrazze.

Il successo del trekking e delle microescursioni

Un altro effetto della pandemia è stata la riscoperta della natura incontaminata e selvaggia che a livello sportivo si sta traducendo nella riscoperta del trekking fuori città. Il sempre più frequente limite di tempo e di spostamenti, sta portando sempre più appassionati di escursionismo a prediligere sentieri e itinerari immersi nella natura, ma facilmente raggiungibili dalla città o, addirittura, a pochi passi da casa. Cresce, infatti, la tendenza della micro avventura, ovvero viaggi in località e spazi verdi che permettono di fare sport all’aperto e di vivere l’avventura in natura, ma senza grandi spostamenti e difficoltà organizzative.

Insomma, il 2021 si prospetta l’anno perfetto per riscoprire il piacere dell’esercizio fisico all’aperto e a portata di mano e per approfittare di questo periodo storico per esplorare e scoprire le bellezze del proprio territorio.

Foto: sport outdoor pandemia hiking_Pixabay.jpg.



Foto: sport all’aperto covid_trekking rinjani flikr.jpg.