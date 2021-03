Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Honduras

L’Isola dei Famosi non è ancora partita che già si stanno accendendo le prime polemiche sui naufraghi che sbarcheranno in Honduras il 15 marzo.

Vi abbiamo riportato qualche giorno fa di qualche mormorio, anche alquanto rumoroso, sul web contrario alla presenza di Daniela Martani fra i naufraghi.

La ex hostess di Alitalia, resa nota al grande pubblico dalla partecipazione al Grande Fratello 9, si è distinta negli anni per molte affermazioni controverse sui più disparati ambiti della vita: dalle scelte alimentari alla politica, dalle sue posizioni sulle mascherine – da lei considerate inutili – ai vaccini.

La sua condotta è stata ritenuta inadeguata anche dall’emittente radiofonica per cui lavorava, a tal punto che Radio Kiss Kiss ha dovuto licenziarla.

Ecco perché suscita non poca sorpresa il fatto che Daniela Martani, per partire alla volta dell’Honduras, abbia acconsentito a farsi inoculare 5 vaccini e a sottoporsi ad un tampone anti Covid-19.

Come riportato da TPI che ha intervistato la Banijay Italia, la casa di produzione dell’Isola dei Famosi:

“Tutto il personale impegnato e i concorrenti hanno effettuato un tampone rapido tutti i giorni, per tutto il periodo di quarantena in Italia. I concorrenti hanno effettuato un tampone molecolare (PCR) 72 ore prima della partenza per l’Honduras. Tutto il personale coinvolto e i concorrenti hanno eseguito le seguenti profilassi: l’antitetanica, anti epatite A e B, l’anti tifoide, anti colera. L’unica misura collettiva sono i tamponi. Per il resto tutti i concorrenti sono stati sottoposti ad accertamenti individuali che ne certificassero il buono stato di salute. “