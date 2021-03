IMMOTIVATO L’OBBLIGO DI MASCHERINE AL BANCO ANCHE ALLE SUPERIORI, MA LA PRONUNCIA DEL TAR È “ZOPPA” E IL MINISTERO LA IGNORA

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha confermato che anche per gli studenti delle scuole secondarie non è necessario l’obbligo di indossare le mascherine al banco, se è garantita la distanza fisica di almeno un metro e in una situazione di bassa circolazione del virus.

I giudici hanno così ribadito la precedente pronuncia emessa con riferimento ai bambini della scuola primaria (da sei a undici anni).

Quest’ultima era però stata definita come sibillina dall’avvocato Linda Corrias, che aveva presentato il ricorso su mandato dei genitori di una bambina.

Cosa si chiede in un processo amministrativo?

Di solito, nei ricorsi amministrativi, gli avvocati chiedono in prima istanza l’annullamento di un atto amministrativo (nel nostro caso un dpcm). Poiché, però, l’attesa di una sentenza definitiva di annullamento o meno di un atto può essere lunga, gli avvocati avanzano quasi sempre in seconda istanza una domanda cautelare, cioè chiedono nel frattempo di sospendere l’efficacia del provvedimento. Questo perché i loro assistiti possono continuare a subire pregiudizio dal provvedimento prima che si arrivi a un suo eventuale annullamento.

La pronuncia “sibillina” sull’obbligo di mascherina per i bambini della scuola primaria

Nell’ordinanza relativa ai bambini delle scuole primarie, i giudici amministrativi accolsero la domanda cautelare dei genitori, tuttavia rinviarono per una piena tutela a un successivo atto amministrativo da parte del Governo, atteso per il 5 marzo, cioè alla scadenza del dpcm attualmente in vigore. In poche parole i giudici ritennero non necessario l’obbligo di mascherina anche al banco, alla luce di quanto sostenuto dal comitato tecnico scientifico, ma poi passarono la “patata bollente” al Governo affinché questi proceda a una rivalutazione dell’obbligo.

La pronuncia “zoppa” relativa agli studenti della scuola secondaria

Tale orientamento è stato confermato nella pronuncia relativa ai ragazzi delle scuole secondarie, emessa dal Tar dopo il ricorso presentato dallo studio legale Massafra. In essa il Tar ha accolto la domanda cautelare, ma il dpcm è rimasto efficace perché, secondo i giudici amministrativi, spetta al Governo in un successivo dpcm dare tutela ai ricorrenti. Lo stesso studio legale Massafra, in una nota di commento, si è detto soddisfatto della pronuncia di accoglimento, ma non ha esitato a definirla come “zoppa”, perché non dà una immediata e piena tutela.

Sembra infatti che i giudici ammnistrativi non abbiano voluto scontentare il Governo e i ricorrenti.

Illegittima la norma del dpcm di novembre

Eppure, in precedenza (il 19 febbraio scorso), una sentenza sempre del Tar Lazio ha dichiarato illegittima la norma contenuta nel dpcm del 3 novembre 2020, proprio quella che aveva imposto ai bambini di età superiore ai sei anni l’obbligo di indossare le mascherine durante le attività didattiche (l’art 1 comma 9, lett. s).

La nuova circolare ministeriale che ignora il Tar del Lazio

Nonostante queste pronunce dicano chiaramente che l’obbligo di indossare la mascherina anche al banco sia infondato e immotivato e dunque illegittimo, il Governo sembra orientato a non tenerne conto.

Il 22 febbraio, il Ministero dell’Istruzione ha infatti inviato ai dirigenti scolastici una circolare in cui ha ribadito l’obbligo di indossare dispositivi di protezione per le ordinarie attività didattiche, organizzate dalle scuole in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Bisognerà vedere cosa deciderà il Governo nel prossimo dpcm con riferimento alle attività didattiche a scuola: se proseguire nella strada di confermare un obbligo dichiarato illegittimo dalla magistratura amministrativa oppure se non inserirlo più, lasciando così i bambini e i ragazzi liberi di respirare senza mascherina almeno al banco, con la distanza di un metro.

AIUTACI A COMPENSARE GLI ABBONAMENTI RUBATI DA YOUTUBE €29.913 of €100.000 raised Youtube ha rubato alla TV dei cittadini migliaia di abbonamenti e ci ha tolto la possibilità di fare pubblicità. Vogliono soffocarci perché siamo “dannosi”. Omettono di dire che in realtà siamo “dannosi” solo per loro e per la loro brutale bramosia di controllo. Siamo invece aria fresca e pura per i cittadini. Stiamo lavorando da mesi alla conversione delle entrate di Byoblu e di DavveroTV a formule che il potere non può controllare, ma abbiamo bisogno di comprare ancora un po’ di tempo. Siamo sul ring e non abbiamo finito di combattere. Solo tu puoi suonare quel gong e permetterci di fare un altro round, perché il potere, che nulla ammette se non se stesso, non deve averla vinta: la tv dei cittadini deve continuare ad esistere. Devono capire che tutti i loro soldi non sono niente di fronte alla determinazione dei cittadini che si organizzano per fare da soli. Siamo centinaia di migliaia. Forse milioni… Diamo una risposta secca. In cambio avrete qualcosa che neanche loro possono comprare: la libertà! Vi daremo programmi ancora migliori e ancora più coraggiosi. Noi non abbiamo paura di essere “controversi”. Comprateci solo un altro po’ di tempo!



Claudio Messora