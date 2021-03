Home » Tv » Il segreto » Soap Opera » Il Segreto, anticipazioni oggi 2 marzo: Pepa si allontana di nuovo da Tristan

Anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 2 marzo 2021. Che cosa vedremo nell’episodio in replica su Rete 4 alle 12.30? Angustias ruba il fermaglio che Tristan aveva comprato per Pepa. La donna aspetta la festa del paese per mostrarlo a tutti e lo fa passare come un dono che il marito le ha fatto per il suo ritorno a casa. Pepa resta male.

La programmazione de “Il Segreto” è cambiata.

La dodicesima e ultima stagione della soap continua ad andare in onda ogni domenica sempre su Canale 5.

Durante la settimana la soap opera spagnola cede il suo spazio pomeridiano sulla rete ammiraglia di Mediaset al fenomeno turco “DayDreamer – Le ali del sogno” con Demet Özdemir e Can Yaman.

La prima stagione de “Il Segreto” è riproposta ogni giorno dal lunedì al sabato su Rete 4.

Cosa vedremo nelle repliche della soap spagnola su Rete 4 martedì 2 marzo?

Leggi anche: Il Segreto, anticipazioni dal 20 al 24 luglio: Pepa affronta nuovi dolori

Tristan ha comprato un fermaglio per Pepa, ma Angustias l’ha preso di nascosto.

Quando ormai tutti gli ospiti sono arrivati e si sono seduti al banchetto della festa patronale, organizzato a casa di Donna Francisca, Angustias ha mostrato pubblicamente il dono dicendolo di averlo ricevuto da Tristan.

La donna lo fa passare come un regalo da parte del marito che, in questo modo, voleva celebrare il suo ritorno. Pepa resta parecchio male e non sa che cosa pensare del suo amore. Si sente ovviamente tradita.

Melquiades e Don Anselmo sono ai ferri corti. Raimundo spera di farli riappacificare, nonostante condivida le idee rivoluzionare dell’amico.

Il figlio di Tomas trova nella fossa un anello appartenuto al padre di Tristan.

Le repliche della prima stagione de “Il Segreto”, ideata da Aurora Guerra, creatrice de “Una Vita“, continuano su Rete 4 dalle 12.30 alle 13.00 dal lunedì al sabato.

Domenica “Il Segreto” vi aspetta con una puntata inedita della dodicesima e ultima stagione dalle 14.30 alle 16 circa su Canale 5.