il-paradiso-delle-signore-5-cosa-succede-a-adelaide:-sta-male?

Il Paradiso delle Signore 5 cosa ha in mente Adelaide?

La Contessa è uno dei personaggi che – nel corso degli episodi e delle stagioni – si è rivelata essere tra i più strateghi. Dubitiamo che le scene che la vedono protagonista siano di semplice contorno come può essere una rilassante chiacchierata tra Veneri o uno scambio di battute tra soci della Caffetteria. Nella puntata 97 della stagione 5 succede qualcosa di strano a Adelaide. Il Paradiso delle Signore 5 cosa ha in mente Adelaide? Partiamo dalla conversazione di Umberto che è al telefono con Riccardo, estremamente freddo. D’altra parte ha appena scoperto di avere un fratello di cui ignorava l’esistenza e tra lui e Federico non è mai scoccata la scintilla. È normale che sia così. Umberto vorrebbe che Marta gli parlasse. Adelaide, invece, reputa che sia meglio così. È dura sentirsi rinfacciare gli errori. Adelaide in buona fede ha agito per il bene di Marta. “Vedrai, tua figlia saprà capire e anche perdonare” è convinta la Contessa.

Il Paradiso Delle Signore 5 Adelaide Di Sant’Erasmo Interpretata Da Vanessa Gravina Qui Nella Puntata 97 Con Umberto Credits Rai

Secondo Umberto, invece, sarà molto difficile. Adelaide lo sprona a non avere paura, ma solo ad avere pazienza. Non sappiamo cosa abbia in mente, ma abbiamo fiducia. Conosce Marta alla perfezione: del resto aveva previsto anche la sua reazione alla notizia della paternità di Federico.

Il Paradiso delle Signore 5 cosa succede ad Adelaide? Sta male?

Al Circolo Gabriella racconta a Cosimo i commenti di Vittorio e Federico sul nuovo abito. “Questa collezione andrà sicuramente a ruba” dice la Rossi. Adelaide irrompe, ma non vuole disturbare: la luna di miele dura sempre troppo poco! I due sposi convincono la Contessa a sedersi con loro. La coinvolgono nella conversazione sulla nuova collezione. Non sembra particolarmente interessata. Si porta una mano alla fronte: ne Il Paradiso delle Signore 5 cosa succede a Adelaide? Dice di aver mal di testa. Ha appena preso un medicinale: basterà poco tempo perché faccia effetto. Anche Gabriella ne ha favorito mentre lavorava per la nuova collezione. La Contessa non si ferma a lungo con i novelli sposi. Adelaide ha urgenza di rientrare in Villa e chiede a Parri, con discrezione, di chiamarle un taxi.

Non ne abbiamo la certezza, ma le ipotesi sono due. La prima è che la Contessa avesse bisogno di avere qualche informazione da Gabriella e Cosimo e per questo motivo si è presentata al Circolo. La seconda è che il suo mal di testa sia in realtà qualcosa di più… Di sicuro c’è sotto qualcosa.