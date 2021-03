Guendalina Tavassi e Genny Fenny, altro che amore…..

Il Gossip non si ferma è torna più forte che mai nel rivelare notizie shock , in questo caso vi parliamo della storia di Guendalina Tavassi, del video hot diventato virale e della relazione con il cantante e attore Genny Fenny .

Ma la domanda è parliamo di cronaca rosa o fatti inquietanti?

Questa notizia cerca più che mai la verità di fondo visto che spesso le manipolazioni mediatiche predominano sul web e le testate giornalistiche. Ma veniamo al dunque, analizziamo la storia di Guendalina Tavassi e Genny Fenny.

Tutto risale a Febbraio 2020, quando in una giornata come tante Jenny si vede prima recapitare una richiesta di amicizia dal volto noto della bella Guendalina Tavassi.

Genny inizialmente era un po’ perplesso ma poi la stessa Tavassi prende l’iniziativa e lo contatta. Tra i due nonostante la distanza si crea un rapporto sempre più assiduo e complice con video chat, messenger ecc.

Ma Genny con il passare del tempo era sempre più convito dell’interesse di Guendalina nei suoi confronti, visto che il rapporto con la moglie era al capolinea.

A questo punto inizia tra loro una relazione clandestina a tutti gli effetti, ed è chiaro che ci sono anche rapporti intimi. Una storia segreta e clandestina fino a quando Guendalina non entra nel vortice della cronaca con il caso dei video hot e della denuncia al presunto Hacker.

Ed è proprio in questo lasso di tempo che invia molti messaggi a Genny preoccupata per la situazione, allarmandolo e sostenendo che sarebbero stati in pericolo per la loro relazione clandestina. E’ qui il primo ad impaurirsi è proprio Genny che chiama più veloce della luce il suo Procuratore Legale Andrea Lybra e gli rivela tutta la vicenda. Una storia che fino a quel momento non sapeva nessuno, ma la paura di ritrovarsi in situazioni compromettenti e di entrare nel ciclone del caso Hacker e diffusione dei video porno, lo aveva terrorizzato.

In accordo con il suo staff legale, procuratore ed avvocato, Genny prende la decisione di sospendere la relazione con Guendalina.

Un susseguirsi di situazioni imbarazzati tra tv e giornali non proprio da “rotocalco rosa”, mentre Guendalina cercava di difendersi e difendere la sua reputazione e il rapporto con il marito, a quel punto spunta un messaggio di un ragazzo napoletano che scrive ad una cronista di gossip, della tv lombarda ovvero Ester La Uggi.

Nel suo messaggio rivela tutto il suo sdegno nei confronti dei giornali e dell’informazione pilotata in Italia, poiché in realtà sarebbe stato testimone involontario (cosi sostiene), del fatto che Guendalina avesse una relazione segreta con un ragazzo partenopeo a fine febbraio 2020.

A testimonianza di tutto ciò’, invia alla cronista un video frame e due scatti fotografici dell’accaduto, tutto questo evidenziava tutte le dichiarazioni sul presunto hacker e sull’amore assoluto nei confronti del marito da parte di Guendalina, che in realtà non erano altro che un modo per farsi pubblicità per averne un vantaggio economico.

La Uggi di conseguenza decide di prendere ulteriori informazioni a riguardo ma il ragazzo coinvolto a pieno da questa storia, qualche giorno più tardi decide di pubblicare foto e video sul suo profilo Facebook nel chiaro intento di sbugiardare la showgirl. Insomma per farla breve nel giro di poche ore, centinaia di visualizzazioni e soprattutto di condivisioni e commenti nei quali sempre più persone riconoscevano nell’attore ex cantante neomelodico Genny Fenny il ragazzo in compagnia di quella che il passante sosteneva essere Guendalina Tavassi.

La notizia ormai pubblica, viene in poche ore riportata dalla web tv partenopea Mr.Vincy TV con oltre 90.000 follower all’attivo, la cronista Ester La Uggi a quel punto pubblica il primo post redazionale su tutta la vicenda, su tutti i suoi canali social.

Nei giorni successivi compariranno sul web alcuni articoli che riportano la news resa nota dalla cronista Uggi, il tutto nel completo silenzio totale sia di Genny che della stessa Guendalina.

Genny e Guendalina continueranno a sentirsi attraverso messaggi, fino a quanto la showgirl inizia a temere la diffusione mediatica della vicenda e teme il peggio.

Nel giorno del suo compleanno Guendalina pubblica un post su instagram che la ritrae con la torta e Genny lo commenterà con degli auguri impreziositi da emoticon particolari, quali un cuore un anello di fidanzamento e dei baci.

A pochi istanti dalla pubblicazione del commento, Guendalina invia un messaggio esplicito con la richiesta di cancellare immediatamente il commento.

Morale della favola, da quel momento in poi i rapporti tra i due tenderanno ad inclinarsi a tal punto che inizieranno a pervenire a Genny Fenny messaggi ben diversi, telefonate offensive, minacce che ancor oggi risultano arrivargli. A questo punto mi chiedo Gossip Rosa o gossip tragedy?

Ahimè, una volta l’amore un tempo era litigarello ma sincero, questa storia invece evidenzia, compromessi, interessi economici e relazioni pericolose…

Che dire? ….A voi la risposta cari lettori

redazione