GF Vip: Tommaso Zorzi è il vincitore

È Tommaso Zorzi il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ha battuto al televoto Pierpaolo Pretelli, che a sua volta ha sconfitto Dayane Mello. Tommy prima aveva invece battuto al televoto la sua amica del cuore Stefania Orlando, la sua prima fan.

Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ha battuto a televoto l’ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli. Tommy ha ottenuto il 68% dei voti, Pierpaolo il 32%. Terza classificata Stefania Orlando, battuta al televoto dallo stesso Zorzi, mentre Dayane Mello si classifica solo quarta, battuta dal secondo classificato. Quinto Andrea Zelletta. Tommaso ha vinto il montepremi da 100mila euro che era in palio: la metà sarà devoluta in beneficenza. A chi ha dedicato la vittoria? A sua sorella Gaia, che adora.

Il viaggio di Tommaso Zorzi al GF Vip

Tommaso è entrato nella casa più spiata d’Italia come il favorito, ha dimostrato durante tutta l’avventura che era davvero lui il vero protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini e ne è uscito premiato per il percorso che ha fatto. Il 14 settembre scorso Tommy ha varcato la celeberrima porta rossa da ragazzino e ne è uscito uomo. Quella del Gf Vip non è stata solo un’avventura. Non è stato un “lavoro”. È stato un vero viaggio dentro se stesso.

Leggi anche: GF Vip, Tommaso Zorzi: spunta un altro flirt