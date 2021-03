festival-di-sanremo-2021,-edizione-70+1:-i-big-in-gara,-sul-palco-ibrahimovic-con-amadeus-e-fiorello,-ospiti-e-tributi

Spread the love











Sanremo 2021, parte oggi il Festival di Amadeus e di Fiorello, un’edizione diversa e particolare per via della pandemia da Coronavirus. Purtroppo non ci sarà pubblico presente in teatro, ma ciò che non mancherà sarà sicuramente la musica che farà da padrona sul palco dell’Ariston. Da una parte ci saranno come sempre schierati i giovani e dall’altra i Vip. Sul palco per il secondo anno consecutivo ci sarà Amadeus, affiancato dal comico e suo grande amico Rosario Fiorello. Questa sera partirà quindi la 71esima edizione del Festival con tante novità e tanti cantanti in gara. Scopriamo più nel dettaglio quello che vedremo nel corso della prima puntata.

Festival di Sanremo 2021, oggi martedì 2 marzo la prima puntata

“Senza Rosario non vado da nessuna parte“, ha dichiarato nei giorni scorsi Amadeus. Fiore dal canto suo avrebbe ribattuto dicendo “Ama ha degli attributi degni del cavallo di via Mazzini, sai quante volte l’ho visto nudo“. La comicità e l’ironia sono sempre in prima linea quando si parla di Rosario Fiorello. Si inizia con i primi 13 big in gara ed i primi 4 giovani. Fasma, Avincola, i Coma e poi Cose e Gaudiano, questi sono soltanto alcuni dei cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston. Tra i big in gara, ci sono anche Annalisa, Bugo, Aiello, Fedez e Francesca Michelin, Arisa, Ermal Meta, Gaia, Ghemon, Irama, Lo stato Sociale, Noemi, Maneskin e tanti altri ancora.

Ospiti

Insieme ad Amadeus e Fiorello, sul palco dell’Ariston questa sera vedremo il campione Zlatan Ibrahimovic, l’attrice Matilda De Angelis ed un quadro a sorpresa realizzato proprio da Achille Lauro. Attesi tanti ospiti come Loredana Bertè che si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi e poi canterà il nuovo singolo intitolato Figlia di… Tra gli altri ospiti della serata, l’infermiera simbolo della lotta al Covid nel primo lockdown ovvero Alessia Bonari e poi ancora la Banda della Polizia di Stato con il sassofonista Stefano Di Battista. Infine, tra gli ospiti della prima serata, troveremo la ginnasta russa Olg’a Kapranova. Si era parlato di una speciale partecipazione di Lady Gaga, ma purtroppo quest’ultima non ci sarà. “Non è bastato che Amadeus facesse rapire i suoi cani”, scherza Fiorello.

Tributi

Tanti i tributi che vedremo questa sera ed anche nel corso delle prossime serate, fino alla giornata conclusiva, ovvero sabato. Tanti artisti saliranno sul palco dell’Ariston come Emma, Alessandra Amoroso, Mahmood e poi anche Ornella Vanoni attesa proprio per la giornata finale.

