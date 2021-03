eclectic-yard:-i-tappeti-di-lusso-dall’anima-brasiliana

Da un lato c’è Illulian, brand celebre e riconosciuto internazionalmente per la produzione di tappeti handmade di lusso. E dall’altro c’è lei: Paula Cademartori, designer amatissima dal fashion system sin dai suoi esordi.

Nata e cresciuta in Brasile, arriva in Italia per studiare e nel 2009 viene scoperta da Vogue Talents. Negli anni a seguire lancia il suo brand e le sue collezioni piene di colori e joie de vivre. Nell’ultimo anno, grazie a co-lab nel mondo nel design (come La Volta collection per Supernovas, una linea di oggetti per la casa in materiale 100% riciclato e riciclabile), inizia a prendere vita l’Universo di Paula, un mondo colorato che abbraccia moda, interior e product design.

La designer Paula Cademartori

Il risultato di questo incontro tra eccellenze è una collezione di tappeti dal nome Eclectic Yard, una linea creativa e piena di energia di modelli annodati a mano con pregiata lana himalayana e seta naturale. Le fantasie? Ispirate a fiori, tutti declinati in colori vibranti che riflettono la visione di Paula, influenzata da sempre dal suo amore per l’arte, la flora e l’architettura.

Ti possiamo definire una designer a 360 gradi: hai esordito con la moda e ci sorprendi con queste capsule di design. Quando è nata la tua passione per l’interior e qual è la tua ispirazione?

«Tutto è nato mentre studiavo alla università di Industrial Design in Brasile: ero affascinata e incuriosita da questo mondo incredibile. Mi sono avvicinata a questo universo grazie all’esempio di maestri brasiliani, miei connazionali, dai quali traggo sempre grandi insegnamenti. Persone come Oscar Niemeyer, Lina Bo Bardi e i Fratelli Campana sono di grande ispirazione per me, ma anche altri nomi come Ferruccio Laviani, Ettore Sottsass, Riccardo Bofil, i Dimore Studio e Alberto Biagetti mi influenzano, amo il loro lavoro».

Come è nata la collaborazione con Illulian?



«È stato un grande amore reciproco. Considero questa azienda pioniera nel settore per l’alta qualità della manifattura, la cura dei dettagli, il know-how produttivo e la capacità di tradurre creatività e complesse esigenze progettuali in prodotti unici ed esclusivi».

Il tappeto è il centro della vita di una stanza, quando hai disegnato Eclectic Yard, che casa, atmosfera (e abitante) hai immaginato?

«Tutte le case e tutti gli abitanti del mondo, perché ogni modello di questa collezione non è solo un complemento d’arredo, ma è concepito proprio come un pezzo di design, quasi un’opera d’arte che prescinde da stili e gusti. E che non necessariamente deve essere posizionata sul pavimento. Per esempio, è perfetta anche appesa alle pareti».

Protagonisti di questi tappeti sono i fiori, i colori e le grafiche: a cosa ti sei ispirata?

«Sicuramente al “fantastico mondo di Paula“, in cui il colore è protagonista, fa parte del mio DNA. Le forme? Prendono spunto dagli edifici anni ’50 di Miami e i disegni che arrivano direttamente dalla natura, regalano un twist tropicale. Come un giardino delle meraviglie che ognuno può ammirare nella sua casa grazie all’experitise di Illulian».

LE FOTO DELLA COLLEZIONE



