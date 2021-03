“E con questo credo di aver trovato quello che cerco”: il terzo singolo di Bonjo.

Spread the love











Credo, con questo terzo brano, di aver trovato esattamente quello che cerco. Iniziamo con questa sua affermazione la chiacchierata odierna con il cantante Bonjo.

Dopo i due singoli “Passo dopo Passo” e “Basta così” il tuo nuovo brano si ispira a ed ed è un invito a far cosa?

Questo brano potrebbe sembrare di argomento molto leggero perchè parlo dei valori della vita di coppia che per me sono sbagliati. Potrebbe sembrare, anzi lo è, un po’ dissacrante ma ho deciso di esprimere attraverso il brano ciò che penso della fedeltà, della nostra vera natura e dello sforzo immane che deve fare un umano per non tradire quando invece tutti i segnali che manda sono il contrario, e cioè che vuole essere sedotto o sedotta, vuole essere desiderata. Ho modificato il testo in modo da sembrare il classico amore estivo che porta all’infedeltà cercando di svelare, però, la vera natura dell’essere umano che non deve necessariamente sembrare negativa. Forse è la nostra natura? Che ne dite? Lascio la domanda aperta…

Rispetto ai precedenti brani cosa “aggiunge” questo 3° nel tuo percorso professionale e umano?

Questa volta direi che è cambiato davvero tutto. Mi ci sono voluti due brani per trovare il “vero me” nel mondo della musica. E le chitarre insieme ad un sound moderno fatto di synth e pad sono stati il Deus Ex Machina. Ora il mio sound è più alla portata di tutti ed è questo il mio obiettivo. Sapere che molte persone potranno ascoltare un brano adatto a qualsiasi età mi emoziona molto.

Come definiresti questa canzone in tre parole?

Accattivante, morbida e frizzante allo stesso tempo.

Questa “nuova uscita” come si colloca nei tuoi progetti?

Credo di poter dire che questo è un punto di partenza, i primi due brani sono stati un po’ la puntata zero di una sit com. Con David abbiamo trovato lo stile più adatto al mio modo di essere, mi sento un po’ come uno scalatore che deve affrontare una montagna ma prima di questo momento non avevo le scarpe adatte.

Tra quanto è prevista l’uscita del brano?

A fine Marzo, appena inizierà la primavera! Diamo una bella sterzata a questo 2021!

Mi piace: Mi piace Caricamento...