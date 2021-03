da-oggi-le-dirette-instagram-possono-avere-fino-a-quattro-partecipanti

Dirette live con un massimo di 3 ospiti e badge acquistabili dai follower per sostenere i creator: sono le novità appena annunciate da Instagram, parte di una nuova funzione chiamata Live Rooms (o Stanze in diretta)

La nuova funzione Live Rooms (foto: Instagram)

Su Instagram ora si potranno fare delle dirette streaming live con un massimo di 4 partecipanti. Il social network ha deciso di raddoppiare il numero di partecipanti massimi a una live creando la nuova funzionalità chiamata Live Rooms (o Stanze in diretta, in italiano).

Live Rooms has entered that chat 👀 Today we’re rolling out a way for you + three other people to go Live together and do your thing 🗣🤩 💥https://t.co/PiTilGv2Ag pic.twitter.com/l2OKvCBJh4 — Instagram (@instagram) March 1, 2021

Live Rooms permetterà agli utenti una più agevole gestione delle dirette, dando loro la possibilità di invitare più ospiti contemporaneamente e di monetizzare le loro trasmissioni. Fino ad oggi gli utenti che creavano una diretta streaming su Instagram potevano ospitare al massimo un altro utente con cui condividere lo schermo. La nuova funzione, invece, permetterà all’organizzatore della live di andare in diretta assieme ad altri 3 utenti.

Per avviare una Stanza in diretta sarà sufficiente scorrere a sinistra la propria schermata principale di Instagram, accedendo alla fotocamera dell’app. Qui comparirà la nuova voce “Stanze”, che sostituirà l’attuale “In Diretta”. Cliccandoci, l’utente potrà impostare il titolo della live e decidere se andare in onda da solo oppure aggiungere alla trasmissione un massimo di altri 3 utenti con cui intrattenere i propri follower.

Come in una trasmissione televisiva, gli ospiti potranno essere aggiunti uno alla volta durante lo svolgersi della diretta. Per farlo il meccanismo è lo stesso già in uso sul social network delle immagini: l’ospite dovrà inviare la richiesta a partecipare e l’organizzatore della live dovrà accettarla.

A metà del 2020, inoltre, Instagram aveva annunciato che avrebbe integrato nuovi modi per consentire ai suoi creator di monetizzare i propri contenuti. Tra questi il social network aveva avanzato l’ipotesi di consentire ai follower l’acquisto di badge per sostenere i creator. Un po’ come durante le dirette su Twitch è possibile corrispondere delle mance agli streamer, durante le live su Instagram gli spettatori potranno acquistare dei badge per interagire con la diretta. Per il momento il social network ha presentato il badge per effettuare delle donazioni benefiche, e quello che servirà per accedere allo shopping tramite la piattaforma ecommerce interna di Instagram.

La funzionalità Live Rooms, testata mesi addietro in India, verrà rilasciata gradualmente a livello globale nei prossimi giorni.