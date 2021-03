coronavirus,-sui-vaccini-il-cancelliere-austriaco-kurz-spacca-la-ue:-“produrremo-con-israele”

BRUXELLES, BERLINO – L’Austria e la Danimarca “non intendono più affidarsi alla Ue e svilupperanno insieme a Israele i vaccini di seconda generazione contro le mutazioni del coronavirus e faranno ricerca comune per le cure”. Sebastian Kurz ha lanciato la bomba alla vigilia della sua visita ufficiale in Israele: Vienna rompe il fronte europeo e cerca alleanze per affrontare le sfide al coronavirus anche nei prossimi anni.

Finora quasi tutti i Paesi europei – con un’unica, significativa eccezione, l’Ungheria – si erano affidati alla Commissione Ue per il negoziato con le case farmaceutiche ma anche all’Autorità europea del farmaco Ema per il via libera ai vaccini. La fuga in avanti dei due Paesi “frugali” è una stilettata a Ursula von der Leyen, ma anche ad Angela Merkel.

È anzitutto sulla delega all’Ema che Kurz intende rompere per tornare all’autonomia nazionale. Non solo: le sue dichiarazioni sono una generale, pesante messa in discussione della scelta di affidarsi alle istituzioni brussellesi nella lotta al Covid, voluta anzitutto da Angela Merkel.

“In linea di principio”, ha sottolineato il cancelliere austriaco, “è giusto affidarsi alla Ue” nella lotta al virus. Ma “l’Ema è troppo lenta nelle autorizzazioni e ci sono colli di bottiglia nelle produzioni”, ha aggiunto. Perciò, secondo il leader conservatore austriaco, “dobbiamo prepararci ad altre mutazioni senza essere più dipendenti dalla Ue”.

Nel frattempo il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che discuterà giovedì con il cancelliere austriaco ma anche con la prima ministra danese Mette Frederiksen eventuali alleanze anti-Covid.

Il Paese scandinavo ha già fatto di testa sua sulla strategia vaccinale adottando la “linea inglese” della monodose, estendendo i tempi per il richiamo e somministrando tutte le dosi e subito. Una scelta che viola le raccomandazioni dell’Ema ma che si sta dimostrando vincente: Copenaghen è tra le capitali europee più avanzate nel ritmo delle vaccinazioni.

Nelle scorse settimane, Austria e Danimarca, insieme ai mediterranei, sono stati tra i paesi che hanno chiesto con maggior forza la creazione di un passaporto vaccinale per rilanciare entro l’estate spostamenti e viaggi nell’Unione.

Anche su questo dossier proprio Vienna e Copenaghen avevano minacciato di chiudere accordi bilaterali se la creazione del certificato non fosse stato accettata dai partner e da Bruxelles. Proprio questa minaccia di spaccare la Ue ha portato Francia e Germania ad accettare il lancio del documento, ora previsto tra tre mesi, pur con qualche modifica (“pass verde”).

La mossa di Kurz rischia di far saltare i fragili equilibri con i quali l’Europa si sta muovendo contro il Covid. Diversi leader sono scontenti dell’operato di Ursula von der Leyen, accusata dietro le quinte non tante per come ha stipulato i contratti con le Big Pharma a nome dei Ventisette, quanto per non avere pensato anche alla catena di produzione, ovvero ad assicurarsi delle materie prime necessarie per la produzione dei vaccini, e ad una adeguata capacità industriale in Europa.

Tanto che, tardivamente, ora la Commissione Ue, attraverso il responsabile per l’Industria Thierry Breton, lavora per favorire accordi tra le case farmaceutiche ed altre aziende affinché queste producano nei loro stabilimenti il vaccino grazie alla condivisione del brevetto. Un lavoro che secondo alcuni governi procede troppo al rilento.

C’è poi il capitolo Ema, l’Agenzia Ue del farmaco che dà il via libera ai vaccini per tutta Europa. Dovendo coinvolgere gli esperti dei 27 paesi dell’Unione, l’Autorità con sede ad Amsterdam finora è arrivata mediamente con una decina di giorni di ritardo rispetto alle agenzie del resto del mondo.

Inoltre l’Ema non dispone della possibilità di approvazioni d’emergenza, ovvero di dare un via libera provvisorio più rapido (come fatto dal Regno Unito) a nome di tutti i partner Ue. Falle che Bruxelles sta cercando di coprire proprio in questi giorni attraverso l’introduzione della procedura d’emergenza europea e con tempi di approvazione dei vaccini molto più rapidi, sia per quelli nuovi che per quelli ritarati sulle varianti.

Non a caso in mattinata von der Leyen ha reso noto di avere incontrato la task force Covid che ha creato in seno alla Commissione europea per discutere le “linee guida per l’accelerazione dell’autorizzazione Ema” ai vaccini e della “potenziale autorizzazione d’emergenza Ue”.