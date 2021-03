cavallermaggiore:-72-attualmente-positivi-al-covid-19

Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore (foto di repertorio, scattata da Valentino Piacenza)

Nel territorio comunale di Cavallermaggiore, sono 72 gli attualmente positivi al Covid-19 (stando all’ultimo aggiornamento della piattaforma regionale ndr). Contagi cresciuti esponenzialmente in pochi giorni, come ci aveva confermato (al telefono) il sindaco Davide Sannazzaro: da 41 a 69, con la decisione di sospendere le celebrazioni religiose dello scorso week-end. Nell’aggiornamento di sabato 27 febbraio, erano 78 gli attualmente positivi. Numero in leggero calo, ma il sindaco Sannazzaro invita alla massima prudenza: “Le lezioni scolastiche proseguiranno normalmente. Chiedo ai più giovani di essere maggiormente attenti nel contenere gli assembramenti e di mantenere sempre la mascherina indossata in modo corretto. Il monitoraggio della situazione sarà attento e costante, ma è fondamentale che ognuno faccia la sua parte“.