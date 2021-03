Avanti un altro: le novità della nuova edizione

“Avanti un altro!” condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti tornerà nella fascia preserale di Canale 5 da lunedì 8 marzo. Vedremo le persone del pubblico con mascherina e separate tra loro da barriere in plexiglass. Stessi divisori anche tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nessun contatto tra conduttori, concorrenti e star del Salottino.

“Avanti un altro!” condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti sta per tornare.

La nuova edizione del quiz preserale ripartirà lunedì 8 marzo su Canale 5.

Avanti un altro, nuova edizione ai tempi del Covid

Le registrazioni della nuova stagione del preserale – circa ottanta puntate – sono cominciate a fine ottobre e sono terminate a gennaio.

Quando saranno trasmesse vedremo le persone del pubblico – fortemente ridotto rispetto al solito e sottoposto a numerosi controlli – con le mascherine sul viso e separate tra loro da divisori in plexiglass.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti continueranno a essere l’uno al fianco dell’altro, ma a loro volta distanziati da una barriera plexiglass.

Assolutamente vietati i contatti fisici. Banditi gli abbracci, i balli, le varie invasioni di campo dei personaggi del Salottino ex Minimondo: Bonus, Bonas, Bona Sorte, Ragazza del Web e molti altri ancora.

In base ad alcune anticipazioni trapelate, la nuova edizione di “Avanti un altro!” dovrebbe andare in onda fino alla fine di maggio.

Mediaset ha in archivio cinquanta puntate registrate lo scorso inverno, prima del primo lockdown.

In base a quanto noto finora, le intenzioni dell’azienda sarebbero quelle di tenerle ancora nel cassetto, forse fino all’inizio della prossima stagione, in quanto presenterebbero un contesto pre-pandemia che inevitabilmente confligge con lo scenario nazionale attuale.

Avanti un altro! serale dall’11 aprile: ospiti ex gieffini

Inoltre, da domenica 11 aprile, sempre su Canale 5, andrà in onda la versione serale della trasmissione, per un totale di otto appuntamenti ad hoc – come precisato di recente da “TvBlog” – per il prime time. Per il debutto sono previsti, tra gli ospiti vip, alcuni ex gieffini come Elisabetta Gregoraci (forse accompagnata dalla sorella Marzia), Francesco Oppini, con la madre Alba Parietti, e Giacomo Urtis.

Per il serale di “Avanti un altro!” su Canale 5 ci sarebbe stato anche un cambiamento tra gli autori. Ad affiancare Stefano Jurgens sarà Marco Salvati, in sostituzione di Christian Monaco. Quest’ultimo, infatti, sarà impegnato nella nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” e sarebbe partito da poco alla volta dell’Honduras. Ritroveremo, invece, Monaco, regolarmente seduto al suo posto nelle puntate preserali in onda dall’8 marzo.